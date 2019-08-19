「我沒神隱！」楊文科：沒接過環團想碰面訊息 歡迎來約

2019-08-19 13:57

［記者黃美珠／竹縣報導］回應「我們要喝乾淨水行動聯盟」今早在縣府門前的「尋找楊文科」活動，新竹縣長楊文科受訪說，「我沒神隱！」環保承諾如實進行中也沒跳票！歡迎來約，大家面對面溝通。

楊文科說，他改造頭前溪水的競選承諾沒有跳票，反而正如實展開中，不僅竹東垃圾山計畫將在10月底前全部清除掉，對於頭前溪上游、集中在芎林五華工業區的工廠，縣府短、中期將蓋污水廠因應。長期則已經初步評估，將拉專管到位於新竹市的湳雅淨水場取水口下方排放，這個計畫不含用地取得費，光是工程款就需要至少15億。

另外縣府也透過協調爭議工廠執行減排廢水的措施或是產業轉型，配合加強稽查方式來削減頭前溪上游污染源，達到總量控制的目標。

楊文科強調，就如同監察院的調查報告所言，在頭前溪流域、新竹縣內只有5家污染性的工廠在法規頒佈前就設立，是縣府目前積極監督和輔導的對象，其他工廠的廢水排放狀況則都符合法律的標準。

對於爭議比較大的五華工業區廢水排放問題，短、中期，縣府將花2億多處理用地，以新建污水處理廠方式解決，長期則是拉專管到台水位於頭前溪最下游處的取水口下方集中放流。

至於五華工業區內的產業別較多樣，1個污水廠是否足以有效控制放流水？楊文科認為，業者必須要有前端處理才能納入污水廠，污水廠再做處理後才放流，並非外界所傳的那麼簡單就可以任意進廠、然後排掉。

楊文科說很樂意跟環團面對面商討對策，尋求環境、產業、健康、以及經濟等最有可能共好的方式，只是他從來都沒有接到環團想要見他的訊息。因此指責他選後「神隱」、學的是「傲慢的科技」，這都是對他個人的誤解。他歡迎環團隨時跟他的辦公室聯繫，大家約時間面對面溝通。

不過他也強調不樂見環團為了喝好水，卻以偏概全地呼籲中央全面封殺新竹縣府所提的各項都市計畫或園區開發案。因為也有人主張頭前溪被劃入自來水水質水量保護區的範圍過大，他也沒想過要爭取縮編是一樣道理，希望大家能面對問題逐一去克服，但不任意混為一談。

至於新埔霄裡溪所面臨到工業廢水後是店仔湖垃圾場的污水污染威脅，他很震驚自己是首次聽聞，承諾會主動跟桃園市政府聯繫，請求儘速移除。

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