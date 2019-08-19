環保政見跳票、人神隱 新竹環團府前「尋找楊文科」

2019-08-19 12:30

〔記者黃美珠／竹縣報導〕「我們要喝乾淨水行動聯盟」今天一早會同大新竹地區多個環團，在新竹縣政府大門前發起「尋找楊文科」的尋人活動！現場以行動劇諷刺楊文科只重土地開發，寧可出席今早通往竹科的高鐵橋下連絡道2期通車典禮，也不願跟環團面談如何爭取喝好水，最後因楊文科無意外的沒有現身，陳抗的環團人士用行動劇中，代表頭前溪水所含的「鋅」、「鋁」、「鉻」、「鉬」等重金屬紙片代替雞蛋，砸向縣府大門，以示嚴正抗議。

新竹市公害防治協會理事長鍾淑姬嗆，下次還神隱，改用「氨彈」伺候！

該行動聯盟發起人陳翠琴說，新竹縣的「縣長」（邱鏡淳、楊文科）2年多來4次都用「神隱」方式面對爭取喝好水的民意，讓他們一次次都站在縣府門前找無縣長可以面對面直接對話。

他們強力要求中央政府不要再縱容這種長期忽視民眾飲用水權利的縣府和縣長！呼籲中央：在新竹縣無意或無力解決目前頭前溪上游廢、污水流入民眾飲用水或農用水問題前，全面停止核可新竹縣所提出的任何都市計畫或是產業園區開發案。

主婦聯盟環境保護基金會常務董事彭桂枝說，楊文科參選縣長時自稱他來自竹科管理局，最了解科技業（而懂）怎麼去管控風險，但迄今大家只看到他學到的是「傲慢的科技」，他學到的是不管民眾的訴求而一直保持神隱。

陳翠琴抨擊楊文科選前4大承諾全部跳票，分別是：邀請所有在地聯盟參與整個規劃、會開始規劃且設計專管的路線、要求且協助保護區的廠商盡可能的遷移、設立整個頭前溪的總量管制，但迄今完全沒有動作。

所以今天他們用行動劇，呈現2年多來大家不斷的尋找縣長解決飲用水問題，卻發現始終無解，給孩子喝的水裡面依舊有很多的重金屬在裡面，而楊文科只有在選前說了句「我會解決問題」，選後就神隱！

陳翠琴說，大家的訴求始終都只有1個，也已經非常卑微地只請求在頭前溪上游設置專管排放工業廢水，不要造成飲用和灌溉用水污染。這樣長期忽視民眾喝好水權利的縣長，如果只在意不斷的開發新的園區、不斷的再加重污染「是不合格的」！

她認為以目前縣府團隊所表現出來的態度，就是既無心、又無能管理頭前溪自來水保護區。所以他們很懇切的要求中央，不要再核可任何新竹縣所提的都市計畫或是產業園區，因為新的核可案都會加重縣府的負擔和工作量，只會讓頭前溪的水質、環境更糟糕。

陳翠琴說，縣府面對監院要提案糾正，立刻釋出將在五華工業區蓋污水處理廠的訊息，但是竹東頭重、二重等頭前溪沿線散佈很多工業用地，裡面不乏晶圓封裝廠、光電廠，卻不見縣府在做國土規劃時檢討。

五華工業區是個綜合性的工業區，裡面產業非常複雜，有晶圓封裝、廢棄物處理、橡膠業者等，廢水種類非常多，不是1個污水處理廠就可以做的，不過是讓各家工廠的污水集中後，最後依舊是排入頭前溪。

時代力量新竹縣議員連郁婷說，五華工業區內蓋污水處理廠跟解決竹東垃圾山是兩回事。縣府團隊最糟糕的就是各局處各自為政，從來都沒有要真正解決問題。

而就在新竹市為了要喝好水準備公投之際，新竹縣的公投法才準備要送進議會審議，但是門檻竟然設得比中央母法還高，真是讓人匪夷所思，她希望楊文科自己率先「自宮」降低門檻。

這場尋找縣長楊文科「討好水」的行動，是「爭取喝好水行動聯盟」因應上週監察院決定提案糾正縣府護水不利的政策和措施，而再度來縣府嗆聲，要求楊文科「踹共」。

他們砲口對準新竹縣府，要求儘速訂定新竹縣的廢污水管理自治條例，讓事業廢水及污水徹底回收分流，勿混入民眾飲用水和灌溉水。同時也要求經濟部水利署應落實查察及各項保護區開發評估，勿淪為橡皮圖章。

今天到場聲援「我們要喝乾淨水行動聯盟」的環團有：主婦聯盟環境保護基金會、荒野保護協會新竹分會、臺灣綠市集協會、關西鎮環際守護協會、霄裡溪守護協會、新竹市公害防治協會等。

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