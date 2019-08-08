跨頭前溪替代道路計劃停擺！ 新竹市政府急了

2019-08-08 09:04

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府規劃的跨頭前溪替代道路可行性評估去年就完成期末報告，卻因卡在都市計畫未核定而停擺。對此，市府工務處表示，只要都市計畫通過，就會爭取經費啟動規劃。而都發處表示，此案因牽涉頭前溪沿岸一期的都市計畫時程，市府已進行都計草案的修正，新增產業發展區的規劃，也還未與居民達成共識，會盡快進行都市計劃作業。

新竹市議員曾資程說，這條縣、市跨頭前溪替代道路工程有其必要，但可行性評估早在去年4月就完成，此計畫道路是因應大新竹地區快速發展、人口持續成長，和竹北往來新竹市區與科學園的交通需求大增，才規劃在國道一號、台一線與經國大橋間再新闢一條跨頭前溪的替代道路。

當地居民也認為，市府到底要如何開發，會不會影響他們的權益，土地要如何徵收，希望政府能早點規畫，讓居民能了解。

市府工務處表示，這條跨頭前溪替代道路計畫道路，從新竹市水源路到新竹縣竹北市的興隆路，長約2.2公里，可分散頭前溪大橋與慈雲路經國大橋的車流，預計進行15個月的規劃設計、施工工期約34個月，總工程經費約32.364億元，用地取得方式將由都發處以問卷方式取得民眾意見，包括公辦市地重劃等方式。

不過，因此計畫道路位在頭前溪沿岸一期都市計畫範圍內，但此都計案因未經內政部審查通過而停擺，目前雖由市府都發處進行都計草案的修正，包括新增產業發展區範圍等，但距離都市計畫通過或發佈仍有時程變數。

曾資程說，市府早在83年6月就啟動「擬定新竹市都市計畫頭前溪沿岸地區主要計畫」，但至今超過25年，歷任多名市長都無下文，都市計畫範圍內還有多項重大建設，包括內灣線千甲車站聯外交通、農產運銷公司預定地及國中用地取得等規劃，都市計畫遲未定案，恐造成居民權益受損，也影響區域均衡發展，呼籲市府能盡快啟動。

市府都發處表示，頭前溪沿岸一期都市計畫案草案，因鄰近新竹油庫、台肥竹科X計畫，內政部要求市府應考量產業發展的多元性，要求市府增加產業發展的多元需求進行修正，市府已在收集各方資訊並與民眾溝通，會尊重農民及地主意願，可能採公辦市地重劃方式進行，謀求民眾與公眾的最大效益。

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