竹市公車營運效率不彰 7路線每班載客不到15人

2019-08-03 19:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市107年度決算報告書出爐，審計室指出，竹市大眾運輸公車路網，3年來補貼免費及電動公車經費已達8807萬元，但營運效果卻不彰，不僅服務量下降，更有多條路線公車的載客數平均每班未達15人，顯示公車使用率偏低，要求市府應提出改善因應之道，包括提升亮點計畫等，以適當的公車路線，強化大眾運輸的服務品質。

對此，市府交通處表示，已針對此情況爭取經費推出需求反應式公車的「幸福小黃公車」，同時增闢清華大學到成德路的新公車路線，除符合偏遠地區的公車服務需求，也擴大學生搭乘公車上學的需求，並進行公車優化的評估規劃，包括幹支線的公車路線規劃等，目的是提高公車載運量和乘客數，並培養市民、學生搭乘大眾運輸系統習慣。

依據審計室107年度新竹市決算報告，審計室對竹市所提「一環二線三網」的交通建設計畫，對其三網的大眾運輸公車路網提到，市府從105年到107年，分別補貼免費及電動公車經費2462萬餘元、3307萬餘元及3037萬餘元，總計8807萬餘元，不僅補貼金額高，卻未達到營運成效，顯有效率不彰情形。

審計室指出，新竹市市區汽車客運路線與車輛數和服務量，包括期末營業里程數、核定路線數、低地板營業車輛及營業行車次數和行車里程等項目，都呈下降趨勢，下降幅度在15.48%及39.13%不等，顯示運輸服務推動成效不彰，應針對城市人口密度及交通不便地區，規劃相符的大眾運輸系統路線。

此外，新竹市部分公車路線長期載客率偏低，以竹市26條公車營運路線來看，有7條路線幾乎全年每班未達15人搭乘，其中12號及81號公車路線平均每班次載客數未達5人及8人，導致補貼公車路線的金額增加，顯示公車路線的使用率偏低，未符合搭乘需求。

對此，交通處表示，已針對決算報告內容提出檢討，包括增加低地板公車數量，方便身障及婦幼搭乘，更規劃需求反應式公車，在偏遠地區闢設計程車型的「幸福小黃公車」，同時為提高學生搭公車上、下學的人數，也要新闢清華大學到成德路生命園區的新公車路線，都是為提高公車量能及進行公車優化的改善，改善計畫會在年底上路。

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