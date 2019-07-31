終於招標出去！竹市龍山國小群英樓改建預計9月動工

2019-07-31 19:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市龍山國小家長與師生期待已久的群英樓改建工程歷經4次發包，7次流標，終於在昨天第8次招標經評選委員會評選出廠商，順利成功招標，已辦理簽約作業，預計9月動工，希望2021年4月完工，提供學生31間全新教室與專科教室，紓解現在擁擠的上課環境，更可望能解除總量管制限制。

市府工務處表示，龍山國小群英樓由田中央建築師事務所規劃設計，校舍改建工程核定經費約1.6億餘元，採先拆後建方式執行，但工程招標作業不順利，歷經4次發包作業，流標7次，主要原因是沒有廠商投標或評選結果未通過合格標而廢標，市府在7月中旬進行第8次開標作業，終於有3家廠商投標，經評選委員會以評分及格最低標，進行2家合格廠商的審查會議，最後由昭雄營造得標，已在辦理簽約作業。

市府教育處表示，龍山國小群英樓改建工程將興建31間教室和專科教室及圖書空間，未來除提供更好的學習環境，也會打造學生專屬的學習角落和園地，並因應學校學生數需求，校舍採開放式學習環境，減少校園死角，讓學生能自在學習，也提供教學、行政及閱讀、展演展覽、圖書館和藝文場域的人本校園空間。

由於龍山國小連續2年實施總量管制，學校校舍及教室空間不足，群英樓校舍改建工程從去年開始流標7次，很多家長擔憂明年9月根本無法完工，學校勢必繼續實施總量管制，更擔憂學生上課環境及教學品質，加上小一新生每班人數達35人，都期盼群英樓的改建工程能趕快動工，如今工程已發包，只希望工程如期如質完工。

市府教育處表示，這幾年市府推動新校園運動，為維護校舍工程品質，除請建築師和學校參與校舍設計，也對工程營造廠商有一定的評選機制，如今招標作業完成，市府將加速各項行政作業程序，改建工程預計9月開工，2021年4月完工。

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