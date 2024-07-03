蘇花公路土石流近百人一度受困 傳花蓮災防單位未及時通報！

由於豪雨，台九線蘇花公路163.3k及164.2k及164.8k崇德路段1日發生土石泥流道路阻斷。（圖取自公路局官網）

2024/07/03 06:39

首次上稿 07-02 23:41

更新時間 07-03 06:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮0403地震後山區土石鬆軟，1日晚間因對流雲系發展旺盛降下豪雨影響，台九線蘇花公路163.3k及164.2k及164.8k崇德路段發生土石泥流道路阻斷。昨（2日）有消息傳出，凌晨零時左右有民眾報案，指稱蘇花公路有近百人受困，受困消息卻未通報中央災防中心，引發熱議。

請繼續往下閱讀...

蘇花公路崇德路段因為豪雨爆發土石泥流，台九線163.3k及164.2k及164.8k坍土石泥流超過1500立方公尺，導致40到50輛大小車輛、機車，約莫百人受困蘇花，民眾從1日晚間9點受困到2日早上7點。有媒體報導，如此嚴重的災情，卻傳出花蓮縣府災防群組得知有大批民眾受困後，但包括花蓮縣警察局、消防局、交通部公路局等單位都沒有通報災防中心。

大批網友得知此事後酸「花蓮王表示：沒空啦」、「花蓮王現在專心執行指令亂國會，這些地方上的事情他不痛不癢」、「花蓮王現在要升級當台灣王了，花蓮小地方，不用理會了！」、「不要干涉花蓮國內政！」、「花蓮王的眼裡沒有百姓，只有權力」、「到時候又可以造謠民進黨的中央政府麻木不仁了」、「可能有通報對岸的防災中心」、「花蓮的災難目前已不關傅總召想照顧的事了，他心中唯一想做的只是如何讓習大大開心的事呀！」

據《民視新聞網》報導，花蓮縣消防局長吳兆遠宣稱，這次沒有消防人員出勤協助民眾脫困，是因為道路都被掩埋，救災人員無法趕抵現場，但他們第一時間有跟報案民眾確認有沒有人受傷，經確認都沒有，所以才等到脫困後才跟縣長回報。花蓮縣長徐榛蔚則稱，相關單位在第一時間有回報給公路總局，公路總局隸屬交通部，他們會協助公路總局交通疏散等作業，但還是呼籲中央能給花蓮好的交通建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法