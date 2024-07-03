為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

蘇花公路土石流近百人一度受困 傳花蓮災防單位未及時通報！

由於豪雨，台九線蘇花公路163.3k及164.2k及164.8k崇德路段1日發生土石泥流道路阻斷。（圖取自公路局官網）

由於豪雨，台九線蘇花公路163.3k及164.2k及164.8k崇德路段1日發生土石泥流道路阻斷。（圖取自公路局官網）

2024/07/03 06:39

首次上稿 07-02 23:41
更新時間 07-03 06:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮0403地震後山區土石鬆軟，1日晚間因對流雲系發展旺盛降下豪雨影響，台九線蘇花公路163.3k及164.2k及164.8k崇德路段發生土石泥流道路阻斷。昨（2日）有消息傳出，凌晨零時左右有民眾報案，指稱蘇花公路有近百人受困，受困消息卻未通報中央災防中心，引發熱議。

蘇花公路崇德路段因為豪雨爆發土石泥流，台九線163.3k及164.2k及164.8k坍土石泥流超過1500立方公尺，導致40到50輛大小車輛、機車，約莫百人受困蘇花，民眾從1日晚間9點受困到2日早上7點。有媒體報導，如此嚴重的災情，卻傳出花蓮縣府災防群組得知有大批民眾受困後，但包括花蓮縣警察局、消防局、交通部公路局等單位都沒有通報災防中心。

大批網友得知此事後酸「花蓮王表示：沒空啦」、「花蓮王現在專心執行指令亂國會，這些地方上的事情他不痛不癢」、「花蓮王現在要升級當台灣王了，花蓮小地方，不用理會了！」、「不要干涉花蓮國內政！」、「花蓮王的眼裡沒有百姓，只有權力」、「到時候又可以造謠民進黨的中央政府麻木不仁了」、「可能有通報對岸的防災中心」、「花蓮的災難目前已不關傅總召想照顧的事了，他心中唯一想做的只是如何讓習大大開心的事呀！」

據《民視新聞網》報導，花蓮縣消防局長吳兆遠宣稱，這次沒有消防人員出勤協助民眾脫困，是因為道路都被掩埋，救災人員無法趕抵現場，但他們第一時間有跟報案民眾確認有沒有人受傷，經確認都沒有，所以才等到脫困後才跟縣長回報。花蓮縣長徐榛蔚則稱，相關單位在第一時間有回報給公路總局，公路總局隸屬交通部，他們會協助公路總局交通疏散等作業，但還是呼籲中央能給花蓮好的交通建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大雨釀土石流影響崇德-和仁鐵公路 蘇花公路只出不進 台鐵雙向不通
2024/07/02 00:20

大雨釀土石流影響崇德-和仁鐵公路 蘇花公路只出不進 台鐵雙向不通
蘇花公路崇德路段大雨泥流阻斷 搶修困難預估延至傍晚搶通
2024/07/02 13:23

蘇花公路崇德路段大雨泥流阻斷 搶修困難預估延至傍晚搶通

把陽光、 微風搬進家！高雄絕美植感宅
搶修又降大雨 蘇花公路崇德段延至明下午搶通
2024/07/02 16:09

搶修又降大雨 蘇花公路崇德段延至明下午搶通
北市午後豪雨 捷運文湖線號誌異常、建國北路樹倒塌
2024/07/02 16:44

北市午後豪雨 捷運文湖線號誌異常、建國北路樹倒塌

台新玫瑰卡、太陽卡翻新 回饋再升級
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播