無人拉麵店無碼公審顧客遭撻伐 店家貼照續槓：我不是神經病！

台中南屯區某間知名無人拉麵店因將客人用餐影片發在社群媒體上公審抨擊浪費食物，但因為店家直接「無碼」公布顧客長相，遭網友撻伐。（圖翻攝自店家IG）

2024/07/03 00:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中南屯區一間知名無人拉麵店將客人用餐影片上傳社群媒體上，公審顧客浪費食物，由於店家直接「無碼」公布顧客長相，遭網友撻伐，被公開長相的顧客也不滿店家做法，提告妨害名譽。不過店家態度並未因此放軟，週二（2日）繼續槓網友，並PO出廚餘照堅持自己沒有錯，會公開相關畫面是因為浪費食物的情形太嚴重。

近日有網友在匿名論壇Dcard上爆料，南屯區一家無人拉麵店雖然好吃，但吃個飯非常不自在，因為店家會用監視器隨時盯著顧客，先前有看過其他人倒廚餘被公開PO上網公審，且完全沒有遮住臉，被店家認為浪費食物的顧客長相直接被公開，讓原PO嘆：「浪費食物是不好的沒錯，但都沒有馬賽克這樣公開，不知道當事人做何感想？」

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此外，店家還會在Google評論區與留負評的客人互罵，且都是「一副檢討別人不檢討自己」的態度，原PO忍不住直呼「我不是當事人都覺得很扯」。

經查該店的IG頁面，可以看到有不少公審客人倒廚餘浪費食物的貼文，相關貼文底下有不少網友留言砲轟，「超好笑，剩些渣渣也要公審」、「沒錢無法承受這種成本就別開店了吧」、「拜託趕快把店關一關」、「剩渣也在靠北，乾脆不要開算了」。

針對此事，轄區警方表示，今年6月間已陸續接獲3件報案，其中2件是消費者告店家妨害名譽，另一件則是店家告顧客竊盜，都已依法受理。

不過店家態度並未放軟，2日再透過IG限動PO廚餘照，想表達店裡有很多食物都被浪費：「今天淺淺發一個圖就好，你們自己細品吧。這是一位女士7/2凌晨3點多倒的，5個年糕、10個魚板、幾片大白菜......。闆娘不是神經病，沒有躁鬱症，不可能只有倒渣渣就發出來譴責浪費。這樣還覺得不多的可以聯絡闆娘把店頂讓給你。發這樣一張圖肯定有人懷疑是否真的為一個人所為，所以我才要發完整影片避免爭議。」

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