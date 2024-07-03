無人拉麵店無碼公審顧客遭撻伐 店家貼照續槓：我不是神經病！
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕台中南屯區一間知名無人拉麵店將客人用餐影片上傳社群媒體上，公審顧客浪費食物，由於店家直接「無碼」公布顧客長相，遭網友撻伐，被公開長相的顧客也不滿店家做法，提告妨害名譽。不過店家態度並未因此放軟，週二（2日）繼續槓網友，並PO出廚餘照堅持自己沒有錯，會公開相關畫面是因為浪費食物的情形太嚴重。
近日有網友在匿名論壇Dcard上爆料，南屯區一家無人拉麵店雖然好吃，但吃個飯非常不自在，因為店家會用監視器隨時盯著顧客，先前有看過其他人倒廚餘被公開PO上網公審，且完全沒有遮住臉，被店家認為浪費食物的顧客長相直接被公開，讓原PO嘆：「浪費食物是不好的沒錯，但都沒有馬賽克這樣公開，不知道當事人做何感想？」
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此外，店家還會在Google評論區與留負評的客人互罵，且都是「一副檢討別人不檢討自己」的態度，原PO忍不住直呼「我不是當事人都覺得很扯」。
經查該店的IG頁面，可以看到有不少公審客人倒廚餘浪費食物的貼文，相關貼文底下有不少網友留言砲轟，「超好笑，剩些渣渣也要公審」、「沒錢無法承受這種成本就別開店了吧」、「拜託趕快把店關一關」、「剩渣也在靠北，乾脆不要開算了」。
針對此事，轄區警方表示，今年6月間已陸續接獲3件報案，其中2件是消費者告店家妨害名譽，另一件則是店家告顧客竊盜，都已依法受理。
不過店家態度並未放軟，2日再透過IG限動PO廚餘照，想表達店裡有很多食物都被浪費：「今天淺淺發一個圖就好，你們自己細品吧。這是一位女士7/2凌晨3點多倒的，5個年糕、10個魚板、幾片大白菜......。闆娘不是神經病，沒有躁鬱症，不可能只有倒渣渣就發出來譴責浪費。這樣還覺得不多的可以聯絡闆娘把店頂讓給你。發這樣一張圖肯定有人懷疑是否真的為一個人所為，所以我才要發完整影片避免爭議。」