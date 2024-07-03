熱到快中暑！他在路上「1行為」被嫌娘 網：台北很常見

網友好奇，男生擦防曬及撐傘遮陽是不是很少見。示意圖，非當事人。（法新社）

2024/07/03 00:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣夏日炎熱，許多民眾因此被曬傷。一名網友在論壇上分享，有個男性朋友在出門前除了擦防曬，甚至還會在室外撐傘對抗紫外線，結果卻引來其他朋友嘲笑「很娘」，讓他感到非常困惑，「說他娘的有男有女，想請問男性擦防曬會覺得他們很娘嗎？」對此，不少網友認為，「男女都需要擦防曬避免皮膚癌，撐防曬傘也很好」、「台北很多男生都有撐傘啊」。

網友近日在PTT發文稱，最近天氣非常悶熱，太陽都很大容易曬傷，身邊有一位男性朋友會擦防曬，出門也會撐傘，沒想到其他朋友得知，無論男女都無情嘲笑「很娘」。該名網友坦言，他只要感覺會曬傷，偶爾也會擦防曬，但還好到現在都沒被發現。他也好奇詢問，是否覺得男性擦防曬「很娘？」，「用噴霧是不是比較不容易被發現呢？」。

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貼文曝光，引起不少網友討論，「防曬又不是女生專用」、「你活在什麼年代？」、「等曬到有老人斑、曬斑、曬傷，哭都來不及」、「現在這種太陽會皮膚癌不要過曬， 輕者也是曬傷脫皮」、「這種天氣不擦防曬我覺得真的很勇敢」、「不要讓自己曬傷就好」、「講不聽不擦，曬傷了才哇哇叫比較娘」、「男生真的要防曬，我有曬斑很後悔」。

另外，有網友認為男生撐傘確實比較少見，「擦防曬完全不會，但撐傘的比較少見」、「撐傘有一點，擦防曬其實不擦潤色款的也看不出來」、「用防曬根本看不出來，但撐傘的話就比較害羞」、「撐傘其實比較有效，但男生撐傘旁邊又沒女生的話，好像真的有點娘欸」、「台北很多男生都有撐傘啊」。

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