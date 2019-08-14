怠於清查頭前溪保護區內工廠 監院糾正竹縣府

2019-08-14 16:38

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員田秋堇調查發現，新竹縣政府怠於清查及管理「頭前溪水系自來水水質水量保護區」內的污染性工廠，更未依「自來水法」規定，釐清污染性工廠對水質水量的影響，且於早已封閉的竹東鎮衛生掩埋場「暫置」垃圾，規避「自來水法」中的禁止行為；監察院已通過監委調查報告，提案糾正竹縣府。

「頭前溪水系自來水水質水量保護區」於1983年5月劃設，面積達552.7平方公里，且於頭前溪下游設有隆恩堰及湳雅取水口，每日取水共19萬噸，提供新竹縣市超過75萬人飲用。

監委表示，竹縣府自經濟部於2005年2月發布「自來水法第11條自來水水質水量保護區禁止或限制事項補充規定」，對於轄內「頭前溪水系自來水水質水量保護區」內的原有污染性工廠，多年來未隨法令更迭進行清查，遲至去年監察院調查，縣府方確知該保護區內有污染性工廠存在。

監委指出，竹縣府清查後，確認5家污染性工廠皆為法規頒布前所設立，卻對工廠存在多年竟毫無所悉，且未確實就各工廠申設時的法令規範進行清查，更未依「自來水法」規定，釐清污染性工廠對水質水量的影響，確有怠失。

此外，監委發現，竹縣府因轄內垃圾處理困境，而將竹東鎮等鄉鎮所產生的生活垃圾，暫置於竹東鎮衛生掩埋場，但該掩埋場自1983年間早已劃入水質水量保護區內，且早於2006年7月已停用封閉，該府卻藉不實的「轉運」或「暫置」，規避自來水法的禁止行為，肇生水源污染的風險存在，確有違失。

另，竹縣府雖已啟用移除計畫，然垃圾暫置量不減反增，處理作為緩慢消極，也有怠失，均應予糾正。至於經濟部水利署事前既未管理妥當，事後又無法監督改善，也應檢討改進。

除了上述糾正事項之外，監委另提及，新竹縣市政府及台水公司對於頭前溪流域水體水質、飲用水水源及飲用水水質，仍應持續維護監測，並應考量該取水口位處流域下游，其水質易受上游污染來源影響，應即時檢視其變動情形，藉以調整水質監測項目，以確保水質狀況無虞。

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