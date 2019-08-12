受香港機場影響 13日台港線仍有部分航班取消
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香港機場今天下午湧入至少數千名示威者抗議警方昨天在街頭的驅散行動，晚間緊急關閉，台港航線今、明有48班次客機取消；圖為香港機場的航班資訊看板。（美聯社）

香港機場今天下午湧入至少數千名示威者抗議警方昨天在街頭的驅散行動，晚間緊急關閉，台港航線今、明有48班次客機取消；圖為香港機場的航班資訊看板。（美聯社）

2019-08-12 23:09

〔中央社〕香港機場下午宣布取消今天所有航班，根據統計約近50航班受影響，台港線影響旅客近萬人，雖然香港機管局宣布明天早上6時實施航班重新編配，但仍有部分航班取消。

香港反送中示威警民衝突升級，有網民號召今天中午1時全民罷工，百萬人塞爆機場，香港機管局今天下午近4時表示，受機場集會影響，除了已完成航班登機的離港航班，以及正前往香港的抵港航班，其餘今天所有航班全部取消，所有登機服務即時暫停。

香港機管局指出，將視機場運作的恢復情況，機管局與航空公司將由13日早上6時起，實施航班重新編配，航班起降將會受到影響；旅客應先確認航班後，再出發前往機場。

今天影響航班部分，桃園國際機場公司表示，根據統計，受到香港機場暫停營運影響的航班數目，客機部分，出境19架次，入境16架次；貨機部分，出境2架次，入境3架次。全部受影響客貨機總計40架次，受影響旅客大約近萬人，桃機公司也已與航空公司協調，提供滯留桃園機場旅客必要協助。

桃機公司表示，由於香港機管局暫定香港機場停止至明天上午8時，因此明天早上8時，桃機公司將召開第2次應變會議，視實際運作情況機動處理，也提醒所有計劃搭機前往香港的旅客，出發前先向航空公司確認班機最新動態。

不過，長榮航空已經宣布明天取消7個航班，桃園到香港BR891、BR851、BR867取消；香港到桃園BR828、BR892、BR852、BR868；華航也宣布取消明天CI922 香港到台北航班。

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