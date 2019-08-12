受香港機場影響 13日台港線仍有部分航班取消

2019-08-12 23:09

〔中央社〕香港機場下午宣布取消今天所有航班，根據統計約近50航班受影響，台港線影響旅客近萬人，雖然香港機管局宣布明天早上6時實施航班重新編配，但仍有部分航班取消。

香港反送中示威警民衝突升級，有網民號召今天中午1時全民罷工，百萬人塞爆機場，香港機管局今天下午近4時表示，受機場集會影響，除了已完成航班登機的離港航班，以及正前往香港的抵港航班，其餘今天所有航班全部取消，所有登機服務即時暫停。

香港機管局指出，將視機場運作的恢復情況，機管局與航空公司將由13日早上6時起，實施航班重新編配，航班起降將會受到影響；旅客應先確認航班後，再出發前往機場。

今天影響航班部分，桃園國際機場公司表示，根據統計，受到香港機場暫停營運影響的航班數目，客機部分，出境19架次，入境16架次；貨機部分，出境2架次，入境3架次。全部受影響客貨機總計40架次，受影響旅客大約近萬人，桃機公司也已與航空公司協調，提供滯留桃園機場旅客必要協助。

桃機公司表示，由於香港機管局暫定香港機場停止至明天上午8時，因此明天早上8時，桃機公司將召開第2次應變會議，視實際運作情況機動處理，也提醒所有計劃搭機前往香港的旅客，出發前先向航空公司確認班機最新動態。

不過，長榮航空已經宣布明天取消7個航班，桃園到香港BR891、BR851、BR867取消；香港到桃園BR828、BR892、BR852、BR868；華航也宣布取消明天CI922 香港到台北航班。

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