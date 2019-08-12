香港機場關閉 今晚至明晨台港航班紛紛取消

2019-08-12 17:40

首次上稿 23:35

更新時間 17:40

〔記者蕭玗欣／台北報導〕香港反送中運動越演越烈，示威者為抗議暴力行為，今塞爆國際機場，香港國際機場緊急宣布取消所有航班。國泰航空及港龍航空稍早表示，今天台港間共計19班次取消；長榮航空則表示，今、明兩天共取消14個航班；中華航空今、明兩天共取消往返10個航班；華信今天取消台中-香港往返4個航班。

目前台灣往返香港航空公司包含國泰航空、國泰港龍航空、國泰香港快運、長榮航空、中華航空、華信航空、香港航空。

國泰及國泰港龍表示，已獲香港機場管理局通知，由於機場公眾集會，所有今天離港航班已取消，建議乘客延遲非必要行程，不要前往機場，請即將搭機乘客前往機場前先查看航班狀況。國泰航空表示，目前取消班次包含台北-香港9班，香港-台北8班，高雄-香港2班，香港-高雄1班。

長榮航空表示，長榮航空今天取消來回共7航班，明天也取消來回共7航班，長榮沒有其他經香港轉飛其他城市的航班。長榮取消的航班有：今天桃園-香港BR871、BR857、BR809、BR827取消、香港-桃園BR872、BR858、BR810取消；明天桃園-香港BR891、BR851、BR867取消、香港-桃園BR828、BR892、BR852、BR868取消。總計14班次約影響2000名旅客。

中華航空表示，香港機場受群眾集會影響，機場運作已嚴重受阻，所有航班登記服務均暫停；除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消；今日台北及高雄出發航班異動如下：

CI919/920 台北往返香港、CI935/936 高雄往返香港、CI923/924 台北往返香港、CI927/928 台北往返香港、CI921 台北-香港。明（13）日取消航班：CI922 香港-台北。

華信航空也宣布，今天台中-香港往返航班AE1841/1842/1831/1832取消。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法