反送中》傳警方將驅散機場示威者 機場航班大亂？（不斷更新）

2019-08-12 19:57

首次上稿 18:48

更新時間 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」昨（11）爆發激烈警民衝突，一名女子右眼中彈，香港網友發起「警察還眼」行動，塞爆了香港國際機場。香港機場管理局宣布，今日所有航班取消，警察將清場的消息甚囂塵上。而香港機場的航班資訊則充滿不確定性。

【19:03】根據「港澳自由新聞」，所有航班顯示為「取消」。而根據香港國際機場網站 則顯示，六點過後的班機絕大部分都為「取消」。

【19:03】根據「背水一戰馬拉松路面目測」消息，第一航廈的航班顯示晚間7點半之後到港的飛機，大部份並沒有受影響。目前已知到晚間9點仍有飛機起降。

【18:53】由於有機場六點後航班已被取消，及顧慮警方將於機場施放催淚彈及暴力清場，所以轉移陣地到港鐵香港站，向路人及旅客解釋近期香港情況。

【18:49】香港歌手何韻詩在機場現身。

【18:20】有入境旅客戴著黃色安全帽經過機場大廳。

【18:17】香港學運領袖黃之鋒表示，自己人在機埸，他指出，「大家實在無需過分恐慌，一些假消息傳出去也是不必要的。」黃之鋒澄清，機場沒有切斷網絡，順粹是人群聚集後網絡收得很差；目前機場燈火通明，機場快綫及機場巴士仍正常運作；仍有過千名示威者於接機大堂。目前仍有班機等待抵港，包括夜晚8:30的班機，亦有班機等待飛離香港。

【18:06】根據「反送中已核實資訊頻道」，由於現場有傳出警方在傍晚6點清場的消息，大批集會人士在機場離去。而香港警方在例行記者會上，未有正面回應會否在機場進行清場。

【17:50】由於傳出警方會在所有航班抵港及離港後驅散示威者，並且有可能施放催淚彈。因此，機場內有商家為避免食物遭催淚煙汙染，而將食物搬離貨架。

【17:49】根據「紅磚支援台 實時消息」，從機場離開的人士表示，機場第二航廈有收到微弱信號，第一航廈的網絡則全面中斷。

【17:45】根據「香港獨立媒體報導」，機場內的集會人潮逐漸以徒步的方式散去。另外，機場內以及周邊地區，發生手機信號受阻及網速緩慢的情況。

【17:30】「城巴機場快線」表示，機場方向不停第一及第二航廈，改經港珠澳大橋人工島直接前往機場地面運輸中心。

【15:58】機管局表示，由於機場運作嚴重受阻，除已完成登機程序的離港航班及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消。

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