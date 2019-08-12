香港機場癱瘓關閉 桃園、高雄機場都受影響

2019-08-12 17:24

〔記者姚介修、洪臣宏／綜合報導〕香港機場受到反送中黑衣人佔據影響機場運作，香港機場全面關閉，目前只有在空中飛往香港的航班不受影響，其他所有離開香港的航班也是取消，台灣桃園機場因此有飛香港21個航班暫時取消，由香港來台也有20班暫時取消，旅客近萬人受到影響。高雄機場今天下午5時以後也取消3航班。

目前香港機場預計明天凌晨零點開放，香港機場是在下午4點22分通報全世界機場，理由是香港機場受到抗議因素，目前暫時停止接受前往香港航班。

桃園機場今天原本飛香港預計45班次（客機40班、貨5班），已執行24班（客機21班、貨機3班），剩餘21班目前全部暫時取消（客機19班、貨機2班）。香港飛桃園機場有45班（客機40班、貨機5班），已執行25班（客機23班、貨機2班），剩餘20班（客機17班、貨機3班）暫時取消，所有旅客重新確認航班。

高雄國際航空站也表示，今天傍晚5時以後高雄-香港有港龍2班、華航1班取消，影響760名旅客。取消的港龍航班分別為7時20分的KA455，旅客302人、9時30分的KA457、299人，華航取消CI935航班，旅客158人加1位小孩。

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