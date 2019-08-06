中市府將建小黃公車App 議員：不如強化現有App功能

2019-08-06 17:59

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府交通局今年計畫增加5條「小黃公車」路線，並建置小黃公車動態資訊系統與預約App。市議員陳世凱今日指出，交通局已經有「台中交通網」App，裡面涵蓋iBike、公車、計程車等資訊，與其再開發一個App，不如加強現有的功能，將小黃公車App整合在裡面，民眾使用更加方便。

交通部長林佳龍7月到台中視察時，市府成功爭取到補助，包括增加5條「小黃公車」路線360萬元，以及建置小黃公車動態資訊系統與預約App250萬元。

陳世凱指出，交通局去年整合「台中交通網」、「台中e停車」2套App，統一以「台中交通網」App提供iBike、公車、計程車、停車場等資訊，交通局現在與其再開發一個小黃公車App，不如加強現有的功能，甚至把台中國際機場快線預約服務項目也加進去，讓功能多樣化、資訊更加充足，民眾只要在台中市使用公共運輸工具，都可以到「台中交通網」App尋找所需服務，開發App費用雖然不多，但都是民脂民膏，應該把錢省下來。

交通局則表示，小黃公車是把計程車當公車，服務偏鄉地區民眾，並採預約叫車服務，小黃公車資訊目前不在「台中交通網」App內，該局計畫先在此App顯示小黃公車路線、站位、班距等靜態資訊，下一步再建置小黃公車動態資訊系統，同時可用手機預約叫車。

交通局指出，小黃公車App功能要求比較多，必須再開發後端平台程式，開發時間約需半年，等小黃公車App成功上線後，未來會與「台中交通網」App整合。

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