遊高美濕地注意！7/13起假日汽機車禁入美堤街 重啟接駁車

2019-07-11 16:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中高美濕地每逢假日遊客如織，停車跟塞車是最大問題，常有違規停車與人車爭道等現象。現值暑假旺季，台中市政府交通局將於13日至9月29日期間的假日14點至20點，在人潮最多的美堤街交通管制，劃設行人徒步區，禁止汽機車進入，車輛可停放在第一及第二停車場，再搭乘接駁專車或騎iBike前往濕地。民眾則說，接駁車暫停逾半年，暑假已經開始了，才急就章接駁，相關配套措施也要搭配好。

交通局長葉昭甫說，配合汽機車管制措施，交通局於管制期間提供高美濕地接駁專車，來回密集行駛第一、第二停車場、高美濕地木棧道，並提供多條公車路線串連清水車站、台中高鐵站、台中火車站、清水市區、高美濕地及梧棲漁港等景點，鼓勵遊客多使用公共運輸暢遊海線景點。

交通局說，為提升高美濕地遊客遊憩品質，避免塞車之苦，交通局建議民眾可搭乘從清水火車站出發的111、178、179、688路公車及從高鐵台中站出發的655路公車，或從台中火車站出發的309路公車，每日來回共116班。此外，遊覽車可停靠於三順路上大客車臨時停靠區，讓遊覽車乘客下車後，再將空車開往第二停車場停放。

清水居民李先生說，高美濕地停車接駁從去年11月30日暫停至今超過200天，新市府終於想到要進行高美濕地交通管制與重啟接駁車了，但是政策宣布兩天就要實施，這樣會不會有點倉促，政策內容了無新意。

台中市議員楊典忠認為，三井outlet當開幕半年多了，市府也沒有規劃公車路線串聯，國外旅客如果從台中機場下飛機也沒公車直達，難道國外旅客票選最美麗的觀光景點不用安排新路線到達嗎？新政策完全停留在舊思維，看不出來新人新政想要提升海線觀光的作為，新市府實在要加把勁才行。

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