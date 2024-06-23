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彰化縣校長大洗牌！27校迎新面孔

再過7天就是學生最開心的暑假，宣告學校即將邁入113新學年度。（記者張聰秋攝）

再過7天就是學生最開心的暑假，宣告學校即將邁入113新學年度。（記者張聰秋攝）

2024/06/23 18:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣校長遴選結果公布，7月1日起，113新學年度將有27所國中小學迎來新任校長，16所學校的校長則將繼續留任。另有15所學校的校長職位將在第二階段遴選後確定。

教育處指出，這次遴選包括25所國小和2所國中的校長換人，13所國小和3所國中的校長將續任。此外，有13所國小和2所國中需等待第二階段遴選，預計7月3日召開遴選委員會後才能確定新任校長人選。

教育處表示，第二階段遴選完成後，113新學年度的校長交接典禮將於7月31日在彰化藝術高中舉行，期望新任校長在8月正式上任，帶領學校邁向新里程碑。

新任校長名單如下：

國小部分：花壇國小詹雪梅、文開國小卓訓德、民生國小曾俊堯、芬園國小楊淙富、快官國小黃至賢、國聖國小李政穎、埔鹽國小劉淑甄、西勢國小王建智、陝西國小吳世宏、王功國小洪文章、馬興國小張榮裕、太平國小鄭權鑫、饒明國小江淑芳、大村國小吳偉誠、芳苑國小洪信德、南鎮國小王錦鴻、田尾國小陳永堂、豐崙國小謝鴻達、中正國小林畯城、舊社國小蕭睿瑜、三民國小胡慧嘉、茄荖國小林國勳、復興國小謝添裕、源泉國小林淑貞、育民國小許瑞芳。

國中部分：彰安國中曹建文、信義國中小王心怡。

此外，13所國小（新水、羅厝、德興、清水、西港、育德、文德、文祥、洛津、媽厝、僑義、育華、大榮）及2所國中（原斗國中小、溪陽國中）的校長職位將在第二階段遴選後確定。

彰化縣教育處公佈113新學年度第一階段校長遴選結果，有27所國中小學迎來新任校長，16所學校的校長則將繼續留任。（記者張聰秋攝）

彰化縣教育處公佈113新學年度第一階段校長遴選結果，有27所國中小學迎來新任校長，16所學校的校長則將繼續留任。（記者張聰秋攝）

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