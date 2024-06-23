物價飛漲！ 彰化稻農10甲昔一期淨賺百萬 今剩74萬叫苦

稻農今天一期稻作收入減少2、3成。（記者顏宏駿攝）

2024/06/23 11:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕全球政經局勢加劇通膨壓力，許多人哀嘆物價飛漲，就是薪水不漲！而對稻農而言，收入不僅沒增，還減少2、3成。彰化縣今年一期稻作收割已近尾聲，濕稻穀收購價落在每100台斤約1000元，但收成卻比往年減少約3成，往年1分地可淨賺1萬元，今年只剩7000元，減少的主因跟春雨過少和倒伏有關，農民最憂心的是秧苗、人工成本都蠢蠢欲動，再這漲下去，真的沒人敢種稻。

產銷班長葉豐端說，以往1分地收成2000台斤是正常收穫量，但今年梅雨期來得晚，影響稻子分檗，到6月初收割期又出現豪大雨，稻粒飽滿，造成倒伏災情，因此今年一期稻作平均一分地可收成1600至1700台斤，以糧商溼稻穀收購價每100台斤1000元計算，一分地可收1萬6000多元。

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葉豐端表示，每分地種稻所扣的成本分別為，秧苗（1200元）、犁田及插秧機（1800元）、農藥防治4次（2000元）、複合肥料4包（1600元）、割稻費用（1000元）電費及運費等細項（1000元），上述加總為8千600元，收成1萬6千元扣掉上述8 600元（不含租地，每分地租約3000元）種植成本。相當於1分地淨利約7400元。10甲地，往年可收百萬元，今年只能收74萬元，相較去年同期，收入約少2、3成。

葉豐端說，今年梅雨期來得晚，稻子生長期雨水少，稻株無法「有效分蘗」，以致分蘗數少3成，到成熟期雨水才來，已經來不及了。有些農民發現生長期雨水不夠，急忙施肥，結果「後遺症」都在近收割期產生，因為氮素過種，稻株變軟，穗粒飽滿，大雨一來，就出現倒伏，倒伏就會出現減產。

葉豐端指出，很多種稻成本都已漲價或「蠢蠢欲動」，秧苗盤已從37元漲到40元，複合式肥料每包從300元漲到400元，收割或耕田機都已「預告」下次要調漲，因為柴油漲太凶，所以可以預見二期稻作的成本會更高，小稻農的生存越來越難。

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