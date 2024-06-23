馬頭山精神悠遊卡—花妞紀念版發行
2024/06/23 18:53
〔記者蘇福男／高雄報導〕馬頭山自然人文協會長期追蹤的穿山甲「阿花」，今年生出第2代寶寶「花妞」，升格當媽媽，協會今天下午發表「馬頭山之歌」並發行「馬頭山精神悠遊卡—花妞紀念版」，表達馬頭山居民愛護鄉土的心願。
馬頭山為高雄田寮區鹿埔、旗山區三協和內門區瑞山、內南社區的交界淺山，海拔200、300公尺的泥岩惡地，周遭盡是人跡罕至的刺竹林，大片棲地和竹葉腐朽引來的螞蟻、白蟻群聚，成為穿山甲最適合繁衍的生活環境。
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根據屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授、「穿山甲博士」孫敬閔粗估，全台穿山甲族群約有2萬隻，其中，馬頭山附近香蕉園邊坡方圓100公尺就發現到30、40個穿山甲洞穴，南部泥岩惡地堪稱是國內新近發現的穿山甲世外桃源。
馬頭山自然人文協會與孫敬閔合作，長期追蹤穿山甲的生長情況，及面臨的生存困境，提供政府相關單位施政參考。
孫敬閔表示，阿花是2年前裝上追蹤器的母穿山甲，去年底得知生下寶寶花妞後，馬頭山公民科學家和屏科大團隊就一起監測阿花母女，並記錄珍貴的育幼過程和畫面，團隊在上個月底找到母女檔，幫花妞裝上追蹤器，持續監測幼獸離開母獸後的活動，這是全世界第1筆活動紀錄，對揭開穿山甲生態行為有極重要意義。
馬頭山之歌是由吳嘉展、溫昱萱和李如岭3位年輕人共同創作，今天活動現場發表演唱，歌詞傳達馬頭山居民愛護鄉土的心情，現場並有搓湯圓和手作草仔粿，有小朋友巧手捏出穿山甲造型的草仔粿，為花妞慶生。