馬頭山精神悠遊卡—花妞紀念版發行

馬頭山自然人文協會今天下午發表「馬頭山之歌」，並發行「馬頭山精神悠遊卡—花妞紀念版」，表達馬頭山居民愛護鄉土的心願。（記者蘇福男攝）

2024/06/23 18:53

〔記者蘇福男／高雄報導〕馬頭山自然人文協會長期追蹤的穿山甲「阿花」，今年生出第2代寶寶「花妞」，升格當媽媽，協會今天下午發表「馬頭山之歌」並發行「馬頭山精神悠遊卡—花妞紀念版」，表達馬頭山居民愛護鄉土的心願。

馬頭山為高雄田寮區鹿埔、旗山區三協和內門區瑞山、內南社區的交界淺山，海拔200、300公尺的泥岩惡地，周遭盡是人跡罕至的刺竹林，大片棲地和竹葉腐朽引來的螞蟻、白蟻群聚，成為穿山甲最適合繁衍的生活環境。

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根據屏東科技大學野生動物保育研究所助理教授、「穿山甲博士」孫敬閔粗估，全台穿山甲族群約有2萬隻，其中，馬頭山附近香蕉園邊坡方圓100公尺就發現到30、40個穿山甲洞穴，南部泥岩惡地堪稱是國內新近發現的穿山甲世外桃源。

馬頭山自然人文協會與孫敬閔合作，長期追蹤穿山甲的生長情況，及面臨的生存困境，提供政府相關單位施政參考。

孫敬閔表示，阿花是2年前裝上追蹤器的母穿山甲，去年底得知生下寶寶花妞後，馬頭山公民科學家和屏科大團隊就一起監測阿花母女，並記錄珍貴的育幼過程和畫面，團隊在上個月底找到母女檔，幫花妞裝上追蹤器，持續監測幼獸離開母獸後的活動，這是全世界第1筆活動紀錄，對揭開穿山甲生態行為有極重要意義。

馬頭山之歌是由吳嘉展、溫昱萱和李如岭3位年輕人共同創作，今天活動現場發表演唱，歌詞傳達馬頭山居民愛護鄉土的心情，現場並有搓湯圓和手作草仔粿，有小朋友巧手捏出穿山甲造型的草仔粿，為花妞慶生。

「馬頭山精神悠遊卡—花妞紀念版」獲得陳玉峯教授簽名認證，象徵在馬頭山體現的台灣精神與環境生態永續的特殊意義。（記者蘇福男攝）

小朋友巧手捏出穿山甲造型的草仔粿，為花妞慶生。（記者蘇福男攝）

穿山甲造型的草仔粿。（記者蘇福男攝）

活動現場播放馬頭山社區居民和屏科大團隊平日守護穿山甲的紀錄片。（記者蘇福男攝）

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