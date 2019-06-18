台中市國道轉運中心延宕逾20年 議員憂交通難解

2019-06-18 23:09

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府規劃水湳轉運中心做為國道轉運中心，市議員陳淑華今日表示，國道轉運中心延宕2、30年，地點變更3次，從秋紅谷、市政路與環中路口到水湳經貿園區，至今仍看不到期程，造成台灣大道交通壅塞越來越嚴重。

陳淑華表示，國道客運自1989年開放民間客運經營後，就確立台中市成為國道旅運的中轉樞紐，也開始國道客運轉運中心的都市計劃；台中市國道轉運中心地點原本在現在的秋紅谷，前市長胡志強時代變更到市政路與環中路口，縣市合併升格後，又變更到水湳經貿園區，並比照台北轉運中心，採複合式開發，因為地點一變再變，至今看不到完工期程，台灣大道交通壅塞也越來越嚴重。

交通局長葉昭甫指出，前市府規劃的水湳轉運中心本身經費就要40億元，加上與國道1號立體銜接工程需要10幾億元，整體工程經費高達50幾億元，是否需要規模如此大的轉運中心值得思考，目前市府規劃「北水湳、南烏日」做為國道轉運中心，並搭配台中火車站前已啟用的台中轉運站，以及今年9月即將動工的豐原轉運站，將可提升客運轉運效率。

交通局進一步說明，水湳轉運中心目前為細部設計階段，正辦理都市設計審議中，考量目前規劃的開發規模所需經費龐大，市府正就開發模式、經費及降低轉運站量體進行檢討，並同步考量市府財政負擔及實務需求，研議採兩階段開發，以及鼓勵民間參與建設等方式辦理後續建置。此外，烏日轉運中心已完成規劃，市府已請交通部鐵道局將烏日轉運中心納入車站專用區的整體規劃中。

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