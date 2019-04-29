有綠也要有藍！台中2年內規劃第2條捷運 完成十字路網

2019-04-29 20:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府推動捷運藍線，未來將與捷運綠線形成十字軸線軌道路網。交通局長葉昭甫今（29）日表示，綜合規劃今年3月底完成決標，隨即啟動相關工作會議、用地及場站評估規劃，進入綜合規劃作業，目標2年內完成，預估民國120年完工通車。

葉昭甫指出，台中捷運藍線計畫已納入中央前瞻基礎建設，並分年編列特別預算補助。市府收到行政院核定捷運藍線可行性評估公文後，即加速辦理綜合規劃招標作業，在廠商激烈競爭下，已順利產生優勝廠商，並於3月底完成決標。

葉昭甫說，綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計劃等都將進行檢討評估，市府抱持謹慎、踏實的態度，目標2年內完成綜合規劃作業，1年內完成基本設計，加速工程進行。

交通局表示，捷運藍線全長26.2km，西起台中港，沿著台灣大道至台中車站，初步規劃高架段及地下段分別各設有9處車站，在文心路口和捷運綠線串聯，形成十字軸線的台中捷運軌道路網，打通東西向交通瓶頸，同時也和台鐵山線及海線車站共站，串連山海環線，建構大台中軌道基本路網。

市議員陳淑華表示，目前捷運藍線初步規劃從台中車站到安和路採地下化，安和路至東海大學採高架化，過沙鹿再採地下化。但台灣大道4段從安和路至東海大學路段，路寬從原來60米寬縮為40米，平常車流眾多，是台灣大道交通最壅塞的路段之一。

陳淑華建議市府研議變更計畫，將地下路線延伸至東海大學，過東大路後再浮出路面改走高架，才能真正改善台灣大道4段的交通壅塞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/