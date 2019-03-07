盼不到苗客、台中公車延駛 苑裡改爭取小黃巴士、幸福公車

2019-03-07 18:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮地理環境分為較靠海的外區與靠山的內區，但內區長期以來大眾運輸不均衡，外區已有97路公車等行駛至鄰近生活圈台中市，內區上百名上班族與學生往台中市區卻極為不便，苑裡鎮公所爭取現有公車延駛被打回票，將改爭取小黃巴士與幸福公車。

苑裡鎮長劉秋東說，粗估有超過100名內區鎮民需利用大眾運輸前往台中市區上班、就學。不過，目前僅有一輛行駛苗43線往三義鄉伯公坑苗栗客運公車，無法滿足鎮民需求。

立委陳超明國會辦公室邀集公路總局、苗栗縣政府、台中市政府與客運業者等單位到苑裡鎮公所商議，苑裡鎮公所提出的現有苗栗客運路線延駛以及台中市公車延駛至苑裡等方案卻無法通過。

原因主要是，苗栗客運認為營運成本太高無法負擔，台中市政府則說，若延駛後，公車路線行駛至苑裡佔比超過6成，恐難獲得台中市議會支持。苑裡鎮公所提出的延駛方案因此無法通關。

公路總局則建議，可以採取幸福公車或小黃巴士等方案。若新購幸福公車，因苗栗縣屬於財政困難縣市，最高應可補助9成5經費。

另外，小黃巴士則是利用計程車，例如與業者合作，學生或上班族有搭乘需求，可聯繫總機安排車輛出動，公路總局可補助業者運輸成本價格，至於乘客搭乘價格，一般與公車價格相差應不會太多。

劉秋東說，既然苗栗客運與台中市府部分都明確說有困難，將改為爭取小黃巴士與幸福公車，雖然小黃巴士有載客量較少限制，而幸福公車需負擔後續人力與車輛保養費用，鎮公所仍會爭取，近期將會提報計畫。

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