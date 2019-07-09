林佳龍送利多 承諾補助中市府這些錢

2019-07-09 20:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕因補助款問題槓上中央，交通部長林佳龍今日到台中市政府視察通用計程車（無障礙計程車）及小黃公車執行情形，副市長楊瓊瓔提出3項計畫爭取中央補助，經費合計2311萬元，林佳龍二話不說，當場宣布同意補助。

交通部自2013年起推動通用計程車補助措施，目前台中市有大都會車隊、台灣大車隊參與，共37輛通用計程車。據市府交通局統計，去年承載總趟次為2萬9695次，其中，承載行動不便者為1萬1553趟次，承載行動不便者比率為39％。

為改善通用計程車預約不便問題，交通部運研所補助北市、新北及中市府試辦通用計程車預約平台。而交通局今年也提出通用計程車申請補助計畫，將購置30輛通用計程車，加上建置預約平台、營運獎勵，共1701萬元。

楊瓊瓔指出，通用計程車司機反映客源少，1個月約20至30趟次，每趟次補助50元，才1500元，建議在預約平台建置前，達到30趟次，就給予獎勵上限5000元，平台建置後再核實計算。

另外，台中市現有2條小黃公車路線，分別為黃1（豐原球場線）、黃2（東勢埤頭里線），黃3（新社新五村線）也已獲交通部核定。交通局另規劃5條新闢路線，包括豐原朴子線、黃竹線、桐林線、舊正象鼻線、喀哩線，今年度所需經費約360萬元，並規劃建置小黃公車動態資訊系統，費用250萬元，楊瓊瓔希望交通部均能優先補助。

林佳龍表示，台中縣市合併升格後，城鄉差距大，公共運輸是行的人權，交通部全力支持上述3項計畫，會儘速納入推動。

至於提高通用計程車業者獎勵金，林佳龍表示，試辦期間需考慮試辦縣市的公平性，實施時間與獎勵方式將納入市府的建議，加以研議。

交通局長葉昭甫則在會中加碼提出「幹線化電動公車整合計畫」及「建置台中多處充電站計畫」的政策構想，盼中央支持。林佳龍對此表示認同，並鼓勵市府成為加強推動綠色交通，成為人本交通示範城市。

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