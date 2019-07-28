這個爸爸外掛超強！ 捐款捐學費還捐棺木

2019-07-28 14:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區公所今天舉辦模範父親表揚，上楓里模範父親陳水發的太太及女兒、孫女穿著日本和服到場祝賀，成為全場焦點，大雅區長馬宗佑現場獻唱「炮仔聲」比擬父親內斂的情感。

大雅區公所表揚模範父親名單如下：秀山里陳火、橫山里張阿成、員林里江銜錕、員林里張燈湖、西寶里楊山本、文雅里張宗男、六寶里蔡清松、大雅里張智雄、上楓里 陳水發、大楓里宋容堂、四德里林煇星、上雅里陳丙輝、三和里許啟杉、二和里張昆海。台中市副市長楊瓊瓔、觀旅局長林筱淇、立委洪慈庸、市議員吳顯森、徐瑄灃等皆到場祝賀。

其中，上楓里陳水發育有2子2女，一生熱心公益，921地震時除購置大批食物、日常用品賑災，並捐贈近10萬元救濟災民；遇有貧困喪宅，時常捐贈棺木助喪；也為上楓國小貧困學童濟助學雜費及營養午餐，並擔任上楓里守望相助隊、環保志工隊顧問及警察之友顧問等，陳水發的兒子說，父親是子女最好的榜樣。陳水發的女兒遠嫁日本，今天並特別和媽媽及姐姐的女兒一起穿著日本和服到場，為父親祝賀。

立委洪慈庸也以洪爸夏天捨不得吹冷氣，但只要她回家就開冷氣，現在更天天給其女兒吹冷氣，比喻父愛的偉大。

高齡89歲的秀山里陳火，是大雅區最年長的模範父親，為人和藹可親、知足常樂、樂觀進取，凡事以身作則，還會幫忙分擔家事，是子女眼中的好父親。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法