下週三前持續高溫炎熱 專家吳德榮：今恐再破38度

氣象專家指出，預估今起至下週三易有極端高溫，最高溫常達36至38度，甚至更高。至於降雨今明比較侷限在山區、部分南部平地，不過週六有「冷心低壓」通過，預估水氣略增。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/04 09:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期天氣晴朗炎熱，氣象專家指出，預估今起至下週三易有極端高溫，最高溫常達36至38度，甚至更高。至於降雨今明比較侷限在山區、部分南部平地，不過週六有「冷心低壓」通過，預估水氣略增，午後對流影響範圍再擴大。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日起至下週三台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，白天陽光加熱下帶來「極端高溫」的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

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吳德榮表示，今、明兩天太平洋高壓略向西伸、北抬，沉降作用稍增強，午後雖然仍有對流，但大多侷限在山區、部分南部平地，且有局部較大雨勢的機率。

吳德榮提到，預估週六至下週一高層有「冷心低壓」通過，低層水氣略增，致使大氣潛在不穩定度大幅提高。預計午後對流旺盛，影響範圍擴大，應注意「大雷雨」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯）的威脅，平地應防急雨積水。

至於下週二、三低層水氣仍多、大氣不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至鄰近平地及部分山區，仍應注意局部「大雷雨」的威脅。

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