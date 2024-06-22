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全球暖化加劇 氣象專家：恐連續13個月高溫破紀錄

「林老師氣象站」發文指出，受全球暖化加劇影響，包含美國、歐洲、非洲和亞洲部分地區的高溫紀錄不斷，至今熱浪、乾旱與野火等極端氣候事件已經嚴重影響到這些國家。（圖擷自臉書）

「林老師氣象站」發文指出，受全球暖化加劇影響，包含美國、歐洲、非洲和亞洲部分地區的高溫紀錄不斷，至今熱浪、乾旱與野火等極端氣候事件已經嚴重影響到這些國家。（圖擷自臉書）

2024/06/22 08:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化問題嚴峻，破紀錄的極端高溫不斷出現，氣象專家指出，包含美國、歐洲、非洲和亞洲部分地區的高溫紀錄不斷，預估今年6月份很可能會創下全球連續第13個月破紀錄的高溫月份。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，受全球暖化加劇影響，包含美國、歐洲、非洲和亞洲部分地區的高溫紀錄不斷，至今熱浪、乾旱與野火等極端氣候事件已經嚴重影響到這些國家。

「林老師氣象站」發文指出，本月中東地區的沙烏地阿拉伯正值麥加朝聖，根據當地氣象資料，麥加連日高溫飆破攝氏50度，本週更測得51.8度高溫，至今已有3000多人因中暑送醫，並造成千人熱死。印度首度新德里氣溫則是連續37天達到或超過40度，也有近200名街友被熱死。

「林老師氣象站」也提醒，近日因受太平洋高壓西伸影響，台灣各地高溫炎熱，昨日中午台北信義測得最高溫36.5度，新北新店36.1度，彰化北斗36.8度，台南後壁36.7度，而雲林斗南、高雄美濃及屏東內埔也均有超過37度以上的實測高溫。預估今日各地依舊高溫炙熱，近中午時刻，紫外線偏強，可能來到過量甚至危險等級。其中大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度可能再更高一些，感受上相當炎熱，提醒大家外出活動務必做好防曬並多補充水分。

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