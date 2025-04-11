5400萬贓款下落不明！「百億總裁」陳政谷與貪警林明佐交保再度撤銷

高等法院台中分院認為「百億總裁」陳政谷（圖中）財力雄厚，僅以2億元具保，恐與他犯罪所得不相當，發回台中地院重新裁定。（記者張瑞楨翻攝）

2025/04/11 12:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕九州博弈集團總裁陳政谷被控賄賂前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，台中地院3月中裁定陳、林各2億元、1200萬元交保被台中高分院撤銷，中院更裁維持同樣金額，但對2人加電子腳鐐監控，中檢今再度抗告成功，高等法院台中分院以林明佐還有5400萬元贓款下落不明，他若逃亡足以享用度餘生等理由今天（11日）再度撤銷交保，發回台中地院重新裁定。

中檢去年起訴指控，林明佐涉嫌接受九州犯罪集團總裁陳政谷、同居情人徐培菁等人供養或賄賂，徐培菁匯款20萬元給林明佐零花，以每月8萬200元租用市價462萬元的Range Rover Sport P400給林明佐免費使用，林明佐調任刑事局警政監後，又每月花8萬7000元租「新美齊酒店式公寓」套房給林明佐，檢方認定林明佐不法所得高達6616萬餘元（包含1216萬餘元來源不明財產）。

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至於有「百億總裁」、「中部博弈賭王」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，中檢指控他，涉嫌賄賂林明佐之外，還涉嫌指揮32名手下，在台灣、越南、柬埔寨等地長期經營博弈網站，並從2017年至2023年5月，以旗下剛谷等公司開發的第三方支付平臺，收取約438億餘元賭金，並掩護詐欺集團利用該系統，收取贓款1853萬餘元洗錢。

高等法院台中分院二審並公開今天第二度將此交保案發回台中地院的主要理由，林明佐部分，二審認為檢方起訴他，涉嫌收受賄賂及財產來源不明達6616萬餘元，目前雖扣押1216萬餘元，仍與上述6616餘萬元有相當差距，約5400萬元差額不知去處，林明佐只要順利逃亡海外，能繼續享受5400萬元鉅款度過餘生，原審維持之前1200萬元交保，是否足以擔保林明佐不會偷渡逃亡？並非無疑。

陳政谷部分，二審認為他在2023年6月3日企圖從桃園機場出境時，被警方緊急拘提，之後又逃到高雄，檢方指控九州集團網站賭資金額438億餘元，已扣押存款及不動產合計41億餘元，可見九州集團財力雄厚，原審僅諭知陳政谷2億元具保，與其犯罪所得規模是否相當？也是有疑問。

高等法院台中分院強調，台中地院維持各2億元與1200萬元交保金額，再輔以電子腳環監控等條件，是否足以確保2人不會逃亡？還是有審酌的餘地，撤銷發回台中地院另為適法的處理。

高等法院台中分院認為林明佐（圖中，坐輪椅者）收賄贓款有5400萬元不知去處，林明佐只要順利逃亡海外，能繼續享受鉅款度過餘生，裁定交保一案發回台中地院。（記者張瑞楨攝）

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