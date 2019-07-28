桃市表揚49模範父親 最長90歲、最年輕45歲

2019-07-28 14:55

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市今天舉行「爸綻你的愛-108年模範父親表揚」表揚堅毅爸爸、楷模爸爸、自立爸爸及大愛爸爸等49位模範父親，其中桃園區最高齡90歲的陳照煋獲選堅毅爸爸，桃市腦性麻痺協會推薦的45歲沈金有則是最年輕的爸爸；市長鄭文燦說：「爸爸是遮風避雨的大樹、是家庭的靠山、是無限包容的海洋，甘苦總是自己吞，我與市府團隊全力相挺每位桃園爸爸，祝福每位模範父親」。

鄭文燦表示，市府致力降低年輕家庭負擔、全力推動桃園成為年輕家庭的首選，除了繼續推動多元幼兒福利政策，也率先推動公共化托育等政策，並配合中央政府8月起全面實施育兒津貼新制，還有其他支持方案如親子館、公設民營托嬰中心的設立，以及新住民社區關懷服務據點設置，減輕桃園父母的負擔。

由於今年受表揚的模範父親中，有不少致力於志工服務的父親代表，市府將積極推動高齡者參與志工行列，鼓勵高齡者將他們的專業才能、豐富生命經驗投入志願服務工作，激發社會正面能量，也能延緩高齡者老化和增加健康年數，更可以理解高齡者的豐富面貌及志工服務的活力，打造桃園成為進步的高齡友善城市，包括假牙、健保費和其他多項老人活動等補助，讓桃園成為互助友善的大家庭。

為了讓模範父親們有個難忘的父親節，除了表揚活動有精彩表演節目，市府社會局特別辦理「爸綻你的愛-FB 父親節特效框活動」，只要將臉書大頭貼換上活動專屬父親節特效框並留言分享，就有機會獲得500元禮券。

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