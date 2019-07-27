水泥工辛苦養大3子 獲模範父親表揚

2019-07-27 20:01

〔記者陳建志／台中報導〕父親節將至，台中市大里、烏日區今天舉行模範父親暨孝行楷模表揚活動，共有58位偉大的父親獲表揚，其中大里區高齡87歲的鄭石頭，年輕時因不識字，從事水泥工，但含辛茹苦養大3個兒子，退休後持續擔任環保志工、鄰長服務鄉里，今天獲頒模範父親，兒子也擁抱父親表達感謝。

大里區今天舉行模範父親暨孝行楷模表揚，共有39位模範父親和27位孝行楷模獲獎，大里區長鄭正忠、立委何欣純、市議員李天生、林碧秀、蘇柏興、林德宇都出席恭喜獲獎父親，現場並準備三層大蛋糕，祝福所有父親父親節快樂。

烏日區今天也舉行模範父親表揚，共有19位父親獲獎，副市長令狐榮達出席頒獎，感謝父親們的辛勞，也鼓勵子女以行動表達對父親的愛。

獲獎的大里新仁里87歲鄭石頭，小時候因家境清寒未上學，年紀輕輕就到工地當建築學徒，從土角厝、磚仔厝蓋到後來的鋼筋水泥，每天辛苦在工地工作養大3個兒子，退休後仍擔任環保志工、鄰長服務社區，獲選為模範父親。

長子鄭聯興今天陪同爸爸出席領獎，回憶父親每天下班總是全身沾滿水泥灰，且常告訴他們施工絕不可偷工減料，雖然自己沒有高學歷，但父親的身教、言教影響他們很深，現場獻上深深的擁抱，表達對父親一路辛苦的教養的感謝。

另一位大里夏田里獲獎的林火炎，一生務農，尤其種絲瓜種到出名，鄰里都稱他是「絲瓜師父」，教導子女秉持嚴以律己、寬以待人原則，3子1女開公司、任教職，在各領域都有不錯成就，分別獲得模範勞工、模範農民代表等獎項肯定。

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