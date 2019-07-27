史上頭一次 南市模範父親有2位百歲人瑞

2019-07-27 13:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南市上午舉辦「父出真愛、MY HERO」父親節感恩表揚活動，表揚瞐鑽爸爸、勇者爸爸、自強爸爸、大樹爸爸等56位台南市模範父親，其中史上頭一次出現六甲區陳朝川及七股區陳卷兩位百歲人瑞模範父親。

市長黃偉哲頒獎給兩位百歲晶鑽爸爸，並與立委葉宜津等人，啟動「父愛飛揚─感恩有您愛如山」儀式，祝福和謝謝所有父親對家庭及子女們無私的付出。

黃偉哲說，每一位父親都是家庭堅強的支柱，是最偉大的「柱仔腳（樁腳）」，透過表揚56位模範父親向南市爸爸們致敬。

今年56位台南市模範父親代表，年紀最輕為42歲自強爸爸林士平，最年長為滿100歲的晶鑽爸爸陳朝川及陳卷兩位人瑞，家人一起出席分享喜悅。南市社會局現場貼心設置「幸福歐爸」甜蜜棚拍，由專業攝影師為全家人和爸爸們一起記錄美好回憶。

南市勇者爸爸有陳慶華、顏志展、林福良、謝煌碧、鄭良輝；自強爸爸林建志、鐘海東、林士平、黃耀隆、張育誠、趙文榮、施繼昌；大樹爸爸楊武宗、吳金耀、葉進成、陳運和、陳合成、張皆得。

其中，勇者爸爸顏志展照顧重度聽障的女兒，現在已從台灣師範大學畢業，準備國家考試，女兒擅長繪畫，有丙級烘焙證照，更是LINE貼圖創作者，顏父叮囑女兒勇敢的「忘記聽障」，不要在乎外界的流言蜚語，女兒口齒清晰、說話流利，樂觀進取。

自強爸爸張育誠是單親爸爸，父代母職獨自扶養有自閉症、學習障礙的兒子，現在兒子已是大四學生。他說，雖然兒子是特殊孩子，但「他是來陪伴我的」，更要多包容與愛；特殊孩子在他人眼裡是負擔，但在張父眼裡也是優點，兒子乖巧。

大樹爸爸陳運和是名餐廳主廚，因工作緣故，假日特別忙碌，但休假也沒閒著，與太太一同投入照顧寄養童的工作中，擔任寄養家庭11年來照顧過5位寄養童，充滿愛心。從不輕易請假的他，曾為了在醫院照顧寄養童3天3夜而請假。

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