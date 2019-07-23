醫病》菲男罹班奈島罕病 彰濱秀傳以「醫薩刀」治療成功

2019-07-23 17:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來自菲律賓的38歲IT產業設計師邁可，原本前程似錦，去年卻因「性聯遺傳肌張力障礙帕金森症候群」（以下簡稱「Lubag症」）發病，連吃東西都要靠太太餵食，失去工作與生活自理能力，痛不欲生，接受彰濱秀傳醫院免費提供「醫薩刀」治療，如今已能自己吃蛋糕，還可以步行，開心的說可以在家工作了！

彰濱秀傳醫院神經內科主治醫師林煒說，「Lubag症」是屬於知名觀光景點班奈島（Panay）的遺傳罕見疾病，全球各地都有案例，追蹤病例先祖，都發現有來自班奈島的血緣。在班奈島，約每10萬人有5.74人發病，平均發病年齡為39歲，平均壽命為56歲，約比一般人平均壽命少了20年。

林煒說，「Lubag症」嚴重的話會有肢體僵硬，無法生活自理，由於藥物效果並不好，死因往往是肢體不便、走路不穩造成頭部損傷或是感染，尤其是中壯年發病者，常常都是家中經濟主要來源，一旦發病，不只是本身無法工作，另一半也要全心照顧，都會對家庭造成很大的衝擊。

秀傳醫療體系與菲律賓有進行跨國合作，因而發現「Lubag症」，彰濱秀傳採用「醫薩刀」，也就是俗稱超音波腦神經治療儀後，對於肢體僵硬情況大有改善，秀傳醫療體系全額贊助邁可到台灣治療，今天歡欣的切蛋糕慶祝，而秀傳集團迄今已成功治療3例。

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