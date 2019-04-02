肌肉萎縮症纏身 林宜萱「有夢不孤單」

2019-04-02 20:28

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府社會局老人福利科科員林宜萱，自小受肌肉萎縮症所苦，但她不因此認命，正面迎戰困境，國中時曾獲得總統教育獎，進入職場後，獨自北上奮鬥卻屢受挫，直到一年前被社會局錄用，在勞工局協助職務再設計規劃後，讓她有一部專用的移位機方便行動，她自立自強的經歷，也成為各校及罕病基金會競相邀請演講，鼓勵其他身障朋友的典範。

家住台中豐原的林宜萱，一歲多時，經榮總確診為罕見疾病肌肉萎縮症患者，全身肌肉軟弱無力，她形容就像「癱軟的泥巴」；弟弟也是同樣的情況，母親承受不了傷心離家，姊弟倆由阿嬤和父親撫養，弟弟卻在國三不幸往生。

林宜萱不甘受命運擺佈，一度想學醫救人也自救，老師告訴她「醫生醫身體，社工可醫心！」最後她選擇社工系，藉著自己的經歷希望鼓勵其他身障朋友自立自強；大學畢業後，北上板橋租屋，半年內投了近30份履歷，都因身體的不便受挫，父親甚至對她說「回家吧，爸爸可以養你！」

直到一年多前，錄取為社會局暫雇人員，在勞工局專為身障人士提供的就業職務再設計幫助下，獲得專用的移位機協助，讓她如廁、行動方便許多，同仁也熱心給予協助，讓她穩定就業，林宜萱說，「有夢想就不孤單，有努力過就會有收穫！」身障者只是身體某部分失能，並不代表要失去生活的自主權，她樂於挑戰生活。

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