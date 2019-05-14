全球不到10例罕病 竹秀醫院救腹痛病患登日本醫學期刊

2019-05-14 08:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣50多歲的男性糖尿病患者，2個多月以來，一直覺得腹部有反覆的疼痛感，原以為只是吃壞肚子，怎料，日前腹痛突然加劇，且還高燒不退，遂在家人陪同下前來竹山秀傳醫院（簡稱竹秀醫院）急診，醫師檢查結果發現該病患的脾臟已經整個化膿、潰爛並破裂，演變成罕見的脾臟氣腹及腹膜炎情況，經緊急手術治療後才救回一命。

竹山秀傳醫院加護病房主任沈德群及外科醫師蘇啟成指出，糖尿病患者的抵抗力，原本就比一般人弱，若是血糖控制不好，便容易引發感染或其他併發症，該病患便是如此，才使得小病變成大病。

當時該病患到院時，隨著白血球及高燒、發炎指數不斷急遽上升，也開始出現意識模糊，醫師便馬上安排腹部電腦斷層掃描，影像檢查結果顯示病人的脾臟已嚴重化膿、潰爛後，也立刻予以開刀切除感染源以外，還就其腹腔進行沖洗及一連串治療氣腹及腹膜炎的抗生素療程，才化險為夷逐步恢復健康。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，脾臟膿瘍造成氣腹與腹膜炎脾臟膿瘍，在醫學文獻上已屬罕見，全球迄今約有600個病例，而脾臟膿瘍造成氣腹與腹膜炎的情形，更是舉世不到10例，該病友被救治成功的案例，也展現出該醫院醫療水平，且醫師們也聯合發表於日本知名的醫學期刊「Internal Medicine」上，藉此與國際分享該罕見病例的經驗，進而讓守護鄉親健康的工作能更加落實。

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