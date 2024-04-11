北市今年食物中毒案較去年同期增1倍 衛生局︰1個月提停業標準

台北市長蔣萬安（左）11日赴議會以「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安事件」為題進行專案報告與備詢，和衛生局長陳彥元（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2024/04/11 17:12

〔記者何玉華／台北報導〕台北市衛生局長陳彥元今（11）天在市議會答詢指出，北市今年與去年同期相較，食物中毒人數增加了1倍，台北市長蔣萬安緊接著解釋，主要是民眾對食安的意識提高，加上通報管道跟機制更加完善所致，同時也允諾針對餐廳營業，將在一個月內完成修改。

蔣萬安今天到議會進行「出養童遭居托人員虐待案檢討及策進作為、寶林茶室中毒事件及近期相關食安報告」，市議員陳慈慧就近期食物中毒案件頻傳，詢問市府是否有針對今年食物中毒件數、人數跟去年相比？陳彥元表示，大概增加了一倍。陳慈慧進一步追問增加的原因？

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蔣萬安搶先說明認為有2個層面的原因，分別是民眾對食安的意識提高，其次為通報的管道跟機制更便利；陳慈慧認為，未來每年都應該有一次的專案稽查？陳彥元解釋，都會不定期執行專案稽查。

另外，對於修正勒令停業的標準，蔣萬安表示，目前是朝向不以人數為判斷標準，而是以食物中毒的狀況、情節的嚴重度來判斷；陳彥元再補充表示，由於台北市屬於消費型的城市，勒令停業的標準會比其他縣市嚴一點，近期會找專家學者研議，大約一個月內提出新的勒令停業標準。

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