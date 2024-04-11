機車改管認證制上路 彰化縣免費檢測

彰化縣環保局提供2次免費檢測機會，給予擔心噪音超標而遭罰款的車主，避免認證制度上路後，因排氣管噪音超標而挨罰。（彰化縣政府提供）

2024/04/11 17:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕機車排氣管噪音引發民怨，環境部為從源頭管制改管機車噪音問題，機車改管認證制度明年起開罰。彰化縣環保局率全國風氣之先，將提供2次免費檢測機會，給予擔心噪音超標而遭罰款的車主。

環保局說，第1次檢測不合格的車主不會罰款，將獲得第2次檢測機會。但如果第2次檢測仍然不合格，車主則需自費到指定實驗室完成檢測認證。

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此外，為了加強公眾新政策的了解，環保局與機車商業同業公會、機車排氣檢驗站及教育機構合作，舉辦檢測和宣導活動，3月29日完成首場機車排氣管噪音自主認證檢測，預計今年度至少辦理30場次。

隨著環保意識的提高和科技的進步，彰化縣也在使用聲音照相科技和聯合稽查來強化對噪音車輛的管控，預計今年底新增更多固定式執法設備。請改管車主盡速辦理排氣管認證，以免受罰。

依規定，2025年1月1日起，機車如有變更原廠排氣管，應使用經環境部噪音管制認證產品，經公路監理機關檢驗合格後，辦理變更登記，違規者將依《道路交通安全規則》處900至1800元罰款，若噪音檢測不合格，依《噪音管制法》再處罰1800至3600元。

機車改管認證制度明年正式上路，彰化縣預計今年底將新增更多的固定式執法設備，包含使用聲音照相科技和聯合稽查來強化對噪音車輛的管控。（彰化縣政府提供）

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