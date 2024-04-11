為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

機車改管認證制上路 彰化縣免費檢測

彰化縣環保局提供2次免費檢測機會，給予擔心噪音超標而遭罰款的車主，避免認證制度上路後，因排氣管噪音超標而挨罰。（彰化縣政府提供）

彰化縣環保局提供2次免費檢測機會，給予擔心噪音超標而遭罰款的車主，避免認證制度上路後，因排氣管噪音超標而挨罰。（彰化縣政府提供）

2024/04/11 17:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕機車排氣管噪音引發民怨，環境部為從源頭管制改管機車噪音問題，機車改管認證制度明年起開罰。彰化縣環保局率全國風氣之先，將提供2次免費檢測機會，給予擔心噪音超標而遭罰款的車主。

環保局說，第1次檢測不合格的車主不會罰款，將獲得第2次檢測機會。但如果第2次檢測仍然不合格，車主則需自費到指定實驗室完成檢測認證。

此外，為了加強公眾新政策的了解，環保局與機車商業同業公會、機車排氣檢驗站及教育機構合作，舉辦檢測和宣導活動，3月29日完成首場機車排氣管噪音自主認證檢測，預計今年度至少辦理30場次。

隨著環保意識的提高和科技的進步，彰化縣也在使用聲音照相科技和聯合稽查來強化對噪音車輛的管控，預計今年底新增更多固定式執法設備。請改管車主盡速辦理排氣管認證，以免受罰。

依規定，2025年1月1日起，機車如有變更原廠排氣管，應使用經環境部噪音管制認證產品，經公路監理機關檢驗合格後，辦理變更登記，違規者將依《道路交通安全規則》處900至1800元罰款，若噪音檢測不合格，依《噪音管制法》再處罰1800至3600元。

機車改管認證制度明年正式上路，彰化縣預計今年底將新增更多的固定式執法設備，包含使用聲音照相科技和聯合稽查來強化對噪音車輛的管控。（彰化縣政府提供）

機車改管認證制度明年正式上路，彰化縣預計今年底將新增更多的固定式執法設備，包含使用聲音照相科技和聯合稽查來強化對噪音車輛的管控。（彰化縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
改管機車注意！改裝排氣管認證制元旦上路
2023/12/27 13:51

改管機車注意！改裝排氣管認證制元旦上路
台中「炸街車」1155輛完成登錄 環保局籲車主勿以身試法
2024/03/18 18:21

台中「炸街車」1155輛完成登錄 環保局籲車主勿以身試法

Gogoro Pulse霸氣登場 劍指最強新旗艦
改管注意！機車改裝排氣管2025年起列驗車 最高可罰1800元
2023/11/01 16:36

改管注意！機車改裝排氣管2025年起列驗車 最高可罰1800元
機車改管明年起須定檢、噪音超標可罰5400 北市今年免費檢驗
2024/03/08 12:24

機車改管明年起須定檢、噪音超標可罰5400 北市今年免費檢驗

免充電的電車？e-POWER車主老實說
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播