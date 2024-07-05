拉麵溏心蛋蛆在爬！ 店長竟回應「食材沒問題」消費者氣炸

原PO貼出有蛆的溏心蛋。（圖擷取自 臉書）

2024/07/05 16:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕食物裡有蟲子或是不能吃的東西是件非常恐怖的事情，有網友在臉書社團抱怨，他用外送平台點了一碗拉麵，沒想到溏心蛋上爬滿了蛆，反映後店家回覆食物都檢查過沒有任何問題，原PO貼文曝光後店家也發文致歉，並承諾停業一周進行大消毒。

原PO在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」PO出一段影片，影片中拉麵配料的糖心蛋可以看到有幾隻蛆在蛋上蠕動，讓原PO忍不住直呼「太噁了吧！」原PO在貼文中表示，今天下午用熊貓平台叫了特盛味增豚骨拉麵，沒想到一打開發現溏心蛋上面竟然爬滿了蛆！

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原PO指出，第一時間選擇打電話到店家反映這件事情，沒想到店長在電話那一頭連等待的時間都沒有，就直接告知他們檢查過麵跟蛋都沒有任何問題，然後問餐點有沒有吃，原PO回答沒有，店長說那請原PO直接跟熊貓申請退款就好了。

原PO續指，這到底是什麼消極的處理態度？完全沒有半點檢討或是覺得要更注重食安問題，甚至是連一句不好意思都沒有！今天是剛好有看到，如果湯直接倒進去是不是這些蛆全都要吃進肚子裡？打電話去店家也只是希望店家能夠多注意與改善，不要讓下一位顧客有可能吃到有蛆的餐點，卻沒想到會得到這樣消極且不負責任的回應

原PO補充，店家後續有主動致電，表示店長很年輕所以比較不會處理危機，他們深感抱歉 也承諾會停業一週大消毒，將所有食材都丟掉 然後才重新再營業，其實自己發文的初衷只是希望這件事情能得到重視，畢竟真的也無法想像這些蛆萬一吃進肚子有多可怕，但也能夠理解店家開店有多不容易，如果店家真的有用心處理問題～真的有注重食安安全，也祝福他能記取經驗重新出發。

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