為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

彰化路口改善工程停擺快半年！縣議員楊子賢反問：廠商跑哪兒了？

彰化市彰水路3處路口進行移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道工程，工程延宕半年，引發民怨。（圖縣議員楊子賢提供）

彰化市彰水路3處路口進行移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道工程，工程延宕半年，引發民怨。（圖縣議員楊子賢提供）

2024/07/05 16:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕公路局彰化工務段在彰化市彰水路（台19線）3處路口，進行移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道改善工程。縣議員楊子賢今指出，該工程自農曆新年至今幾乎停頓，現場只留下鋼筋骨架和交通錐，不但未改善路況，反而惡化。彰化工務段段長陳楨康表示，工程已恢復施工，預計8月完工。

楊子賢表示，工程一開始僅調整標線，導致內側路肩過寬，引起用路人混亂。後來加劃黃實線以防誤闖，但正式施工後進度緩慢，工人彷彿「做一休十」，現場滿是鋼筋骨架和交通錐，令在地居民與用路人苦不堪言。民眾不禁質疑工程廠商是否已經跑路？

楊子賢強調，彰水路是重要的交通節點，工程卻長期停擺快半年，經詢問公路局，僅能對工程廠商開罰，無法有效解決問題。他呼籲公路局應對廠商嚴厲制裁，例如列入觀察名單不予繼續投標公共工程，並在未來發包時更加注意契約書內容，避免工程擾民期過長。

彰化工務段段長陳楨康解釋，彰水路工程延誤是因2月22日台61乙線（美港公路）與台17線交會口，發生伸港3姊弟重大車禍，公路局為趕做事故路口的改善工程，臨時調用了彰水路的人力及機具，才影響工程進度。最近已將人力和機具移回彰水路，包商也恢復施工，預計再過2、3星期可完工。

縣議員楊子賢質疑，簡單的工程可以拖半年幾乎停工，現場只留下鋼筋骨架和交通錐，不但未改善路況，反而惡化。（圖楊子賢提供）

縣議員楊子賢質疑，簡單的工程可以拖半年幾乎停工，現場只留下鋼筋骨架和交通錐，不但未改善路況，反而惡化。（圖楊子賢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新北27處易肇事路口 新增科技執法7/1上路
2024/06/28 05:30

新北27處易肇事路口 新增科技執法7/1上路
彰化縣新增30測速照相桿 最晚「科技執法」可能是它
2024/05/27 23:52

彰化縣新增30測速照相桿 最晚「科技執法」可能是它

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
台中公車撞死伊拉克男妻兒路口 7/1啟動科技執法
2024/06/26 00:06

台中公車撞死伊拉克男妻兒路口 7/1啟動科技執法
車輛行經南投這路口不停讓行人 小心6000元飛了！
2024/06/12 09:41

車輛行經南投這路口不停讓行人 小心6000元飛了！

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播