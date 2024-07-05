彰化路口改善工程停擺快半年！縣議員楊子賢反問：廠商跑哪兒了？

彰化市彰水路3處路口進行移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道工程，工程延宕半年，引發民怨。（圖縣議員楊子賢提供）

2024/07/05 16:17

〔記者張聰秋／彰化報導〕公路局彰化工務段在彰化市彰水路（台19線）3處路口，進行移設中央分隔島，設置擴增式左轉車道改善工程。縣議員楊子賢今指出，該工程自農曆新年至今幾乎停頓，現場只留下鋼筋骨架和交通錐，不但未改善路況，反而惡化。彰化工務段段長陳楨康表示，工程已恢復施工，預計8月完工。

楊子賢表示，工程一開始僅調整標線，導致內側路肩過寬，引起用路人混亂。後來加劃黃實線以防誤闖，但正式施工後進度緩慢，工人彷彿「做一休十」，現場滿是鋼筋骨架和交通錐，令在地居民與用路人苦不堪言。民眾不禁質疑工程廠商是否已經跑路？

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楊子賢強調，彰水路是重要的交通節點，工程卻長期停擺快半年，經詢問公路局，僅能對工程廠商開罰，無法有效解決問題。他呼籲公路局應對廠商嚴厲制裁，例如列入觀察名單不予繼續投標公共工程，並在未來發包時更加注意契約書內容，避免工程擾民期過長。

彰化工務段段長陳楨康解釋，彰水路工程延誤是因2月22日台61乙線（美港公路）與台17線交會口，發生伸港3姊弟重大車禍，公路局為趕做事故路口的改善工程，臨時調用了彰水路的人力及機具，才影響工程進度。最近已將人力和機具移回彰水路，包商也恢復施工，預計再過2、3星期可完工。

縣議員楊子賢質疑，簡單的工程可以拖半年幾乎停工，現場只留下鋼筋骨架和交通錐，不但未改善路況，反而惡化。（圖楊子賢提供）

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