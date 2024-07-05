前3名都是保全業！北市5月80企業違勞基法共罰643萬

國昀保全5月違反勞基法，台北市勞動局裁罰70萬元。圖中人物與新聞無關。（圖取自中保科技官網）

2024/07/05 16:35

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市勞動局公布2024年5月違反《勞動基準法》裁罰結果，共有80家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為643萬元，其中有25家未依法給付加班費、16家沒有1例1休、15家加班時數超過法令規定，裁罰金額以國昀保全股份有限公司遭罰70萬元最高。

5月份違反勞基法罰鍰金額前5名的公司，依序為國昀保全股份有限公司（70萬元）、台業保全股份有限公司（60萬元）、台灣保全股份有限公司（60萬元）、永豐商業銀行股份有限公司（35萬元）、喬保大樓管理顧問股份有限公司（30萬）、良品嚴選股份有限公司（30萬元）。

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而主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計25家（31.25％）；每7日中未有1例假1休息日，計16家（20％）；延長工作時間超過法令規定，計15家（18.75％）；未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止，計14家（17.50％）；工資未全額給付，計13家（16.25％）。

勞動局指出，國昀保全股份有限公司與勞工依勞基法第84條之1簽訂約定書，勞工約定之正常工作時間超出勞基法第30條規定之正常工時，基本工資也未按時數增給；使勞工延長工時，未依法給付延長工時工資；使勞工延長工時連同正常工時，超過每日12小時上限。統計國昀保全近3年在全國違反勞動法令紀錄達12筆。

勞動局強調，「開罰只是手段，輔導企業法遵才是核心價值！」為協助雇主遵守法令，勞動局推出「勞條健檢師」服務，雇主可透過台北市民服務大平台提出線上申請，或至勞動局勞動權益中心臨櫃申請，勞動局的「勞條健檢師」將會主動向申請人確認輔導時間並提供服務。

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