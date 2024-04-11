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花蓮強震》埔里列位移影響嚴重區 南投地政處：不影響土地界址

花蓮強震後，埔里列位移影響嚴重區域，圖為從虎頭山俯視埔里盆地景緻。（資料照）

花蓮強震後，埔里列位移影響嚴重區域，圖為從虎頭山俯視埔里盆地景緻。（資料照）

2024/04/11 17:12

〔記者張協昇／南投報導〕花蓮日前發生芮氏規模7.2強震，內政部國土測繪中心在地震後測量發現，包含蘇澳南澳、花蓮豐濱及南投高峰和埔里4個地區，係位移影響嚴重區域，引發民眾擔心土地界址是否受影響？是否比照921大地震後進行地籍重測？南投縣政府地政處處長唐仁梂表示，此次地震對埔里地區地表變動不大，不至於影響土地界址，民眾不用擔心。

花蓮外海4月3日發生芮氏規模7.2強震，造成多處房屋受損或倒塌，內政部國土測繪中心地震後使用衛星測量資料比對分析，發現地表位移影響較嚴重地區北起宜蘭南澳、南至花蓮豐濱，西至南投高峰、埔里。由於921大地震後，中部許多地區因土地位移嚴重而辦理土地重測，有些地方因未辦理土地重測，在後來鑑界時發現自家房屋竟跑到別人土地上，造成土地紛爭，使得埔里民眾擔心此次花蓮地震後，土地界址是否受影響？是否也要進行地籍重測？

南投縣政府地政處處長唐仁梂表示，此次地震震央位在花蓮外海，不像921大地震震央在陸地，且規模較小，根據國土測繪中心測量，埔里地區雖有位移情形，但目前看來對地表變動不大，對土地界址影響甚微，不至於需要透過辦理土地重測來調整土地界址，民眾不用擔心。

花蓮強震後，國土測繪中心發現包含南投埔里（如圖）在內4個地區，係位移影響嚴重區域。（資料照）

花蓮強震後，國土測繪中心發現包含南投埔里（如圖）在內4個地區，係位移影響嚴重區域。（資料照）

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