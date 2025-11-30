為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「300年一遇暴雨」襲擊亞洲！風暴席捲多國逾600死

    2025/11/30 17:44 編譯陳成良／綜合報導
    印尼蘇門答臘島遭氣旋「森雅」重創，引發洪水與土石流，造成逾300死。圖為救難人員28日在北蘇門答臘省德利沙登（Deli Serdang）駕駛橡皮艇，協助撤離受困的年長婦女。（路透）

    印尼蘇門答臘島遭氣旋「森雅」重創，引發洪水與土石流，造成逾300死。圖為救難人員28日在北蘇門答臘省德利沙登（Deli Serdang）駕駛橡皮艇，協助撤離受困的年長婦女。（路透）

    極端氣候在亞洲釀成恐怖災難。罕見的熱帶風暴近期在馬六甲海峽形成，加上另一個風暴席捲南亞，導致印尼、泰國、斯里蘭卡與馬來西亞等地爆發災難性洪水與土石流。據《路透》統計，這波惡劣天氣已造成至少620人死亡，另有數百人下落不明，其中印尼與泰國災情最為慘重。

    在這場浩劫中，印尼蘇門答臘島首當其衝。氣旋「森雅」（Senyar）帶來的暴雨引發毀滅性土石流，印尼國家抗災署證實，當地至少有303人罹難，仍有279人失蹤。救難人員正透過直升機向被洪水圍困的災區空投物資。一名亞齊省（Aceh）災民受訪時絕望表示：「洪水過後，一切都沒了。我想搶救衣服，但房子就這樣垮了。」

    在海峽對岸的泰國南部，災情同樣嚴峻。政府發言人指出，極端天氣已造成至少162人死亡，約350萬人受災。重災區合艾市（Hat Yai）更錄得「300年一遇」的驚人雨量，洪水一度深達約2.4公尺。

    這場大水甚至切斷了一間醫院產房的對外通道，導致30名新生兒一度受困。一名44歲婦女回憶，洪水來襲時全家8口只能爬上桌子與窗框躲避，受困長達48小時，「我們當時只想著活下去」。

    斯里蘭卡逾150死 雙系統共伴釀禍

    斯里蘭卡則遭到氣旋「迪特瓦」（Ditwah）重擊，導致至少153人死亡，首都可倫坡附近低窪地區大淹水，逾7.8萬人被迫撤離至避難所。馬來西亞也有2人確認罹難。

    氣象學家分析，這波極端天氣可能源於兩個活躍天氣系統的「共伴效應」：菲律賓附近的颱風「科托」（Koto）與馬六甲海峽罕見形成的氣旋「森雅」相互作用，加劇了風雨強度。科學家警告，東南亞是受氣候變遷影響最劇烈的地區之一，類似的極端災害恐怕將更頻繁發生。

