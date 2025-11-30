香港大火罹難者增至146人 大批港人排長隊獻花致意

在香港大埔宏福苑屋邨附近，人們排隊在臨時搭建的悼念亭前獻花，悼念宏福苑屋邨火災中的罹難者。（路透）

香港警方表示，截至今天下午5時，香港宏福苑大火罹難人數已攀升至146人，不排除數字會再上升，且目前仍有逾40人失蹤，另有100個失聯個案無法追查。而罹難者中有54具遺體的身分尚待辨認。另外，大批香港民眾前往現場獻花，排隊人潮一度長達1.6公里。

此外，香港警方表示，根據香港房屋署對宏福苑所有建築的檢測，初步認定結構暫無危險，而警方預計今天可完成宏福苑所有房屋的搜索工作。

綜合港媒報導，香港警方傍晚舉行記者會，公布上述數字並說明情況。

此外，香港01報導，今天有不少香港民眾前往宏福苑附近的廣福邨獻花悼念罹難者。下午近3時，在火災現場對面的廣福休憩處，封鎖線前出現一大片表達悼念的花海，不少花束上均貼有「願逝者安息」的字句，也有林林總總的留言。

報導提到，排隊獻花的民眾目測有數千人，沿途不乏剛抵達的民眾走到最後加入排隊，而從隊伍尾走到隊伍頭足足要15分鐘。下午約4時30分，更有另一條人龍長達1.6公里，從頭走到尾需要22分鐘。

