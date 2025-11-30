為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港大火罹難者增至146人 大批港人排長隊獻花致意

    2025/11/30 18:59 中央社
    在香港大埔宏福苑屋邨附近，人們排隊在臨時搭建的悼念亭前獻花，悼念宏福苑屋邨火災中的罹難者。（路透）

    在香港大埔宏福苑屋邨附近，人們排隊在臨時搭建的悼念亭前獻花，悼念宏福苑屋邨火災中的罹難者。（路透）

    香港警方表示，截至今天下午5時，香港宏福苑大火罹難人數已攀升至146人，不排除數字會再上升，且目前仍有逾40人失蹤，另有100個失聯個案無法追查。而罹難者中有54具遺體的身分尚待辨認。另外，大批香港民眾前往現場獻花，排隊人潮一度長達1.6公里。

    此外，香港警方表示，根據香港房屋署對宏福苑所有建築的檢測，初步認定結構暫無危險，而警方預計今天可完成宏福苑所有房屋的搜索工作。

    綜合港媒報導，香港警方傍晚舉行記者會，公布上述數字並說明情況。

    此外，香港01報導，今天有不少香港民眾前往宏福苑附近的廣福邨獻花悼念罹難者。下午近3時，在火災現場對面的廣福休憩處，封鎖線前出現一大片表達悼念的花海，不少花束上均貼有「願逝者安息」的字句，也有林林總總的留言。

    報導提到，排隊獻花的民眾目測有數千人，沿途不乏剛抵達的民眾走到最後加入排隊，而從隊伍尾走到隊伍頭足足要15分鐘。下午約4時30分，更有另一條人龍長達1.6公里，從頭走到尾需要22分鐘。

    在中國香港大埔，人們排隊在為汪福苑住宅樓火災罹難者設立的臨時紀念碑前獻花。（路透）

    在中國香港大埔，人們排隊在為汪福苑住宅樓火災罹難者設立的臨時紀念碑前獻花。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播