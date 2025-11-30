「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

根據中選會公告，2026年九合一選舉訂於11月28日舉行投開票。示意圖。（資料照）

2025年即將在下個月邁入尾聲，許多民眾開始提早規劃2026年的各種行程。不過近日台灣社群平台瘋傳數篇提醒貼文，皆是呼籲大家務必將「2026年11月28日」這天空下來，千萬不要安排任何出國行程，因為那天為四年一度的「九合一大選」，看到原因的眾人除了標註行事曆，還有不少坦言「根本不知這天是投票日」。

被台灣網友暱稱「全台最大LINE群」的社群平台Threads，從28日起開始湧現「明年的今天（11月28日）決定你還要不要當台灣人，先在行事曆booking起來，出國旅遊先避開，台灣不能少你一票」、「九合一選舉倒數一年！明年的11月28日就是投票日，請不要在這天出國去玩，落實台灣民主，一起來選出優秀的縣市長執政」等提醒貼文。

相關貼文曝光後，引起大批台灣人共鳴，「絕對要去投票，守護台灣」、「感謝提醒啊！已經標記上去了」、「謝謝提醒，已增加在行事曆上，台灣未來，就靠這一次選票」、「昨天剛好還在想何時是投票日，今天就滑到這篇，已經記起來了」、「慘了，我已經訂好機票了啦，不知道可不可以取消，根本不知道明年11/28投票」、「沒有什麼政治歸政治、追星歸追星、運動歸運動，我們此刻的自由得來不易，投票更是」。

據了解，自2014年開始，台灣九合一選舉都是在「11月底的週六」投票。根據中選會今年10月31日官網公告，2026年的投票日定於11月28日（星期六），當天選舉項目包含台灣各縣市首長、縣市議員、鄉鎮市各級代表、區長、村里長等，總計九類的地方公職；另外，中選會預計在明年8月31日至9月4日，受理候選人登記申請。

值得注意的是，這波「別在2026/11/28出國」大型提醒潮，也陸續出現民眾坦言不知這天是投票日，已做好出國遊玩等計畫。部分網友推測，目前各縣市仍停留在政黨初選階段，加上投票日期偏向明年的年末，因此無論是相關話題或候選人討論度，在各個平台上明顯相對較低，也讓平日較少關心政治的民眾，對於投票日沒有特別關注。

