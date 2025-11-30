衛福部擬保障醫事人員薪資！醫師加班費減稅可望年底預告

健保署正與護理全聯會、醫師全聯會等研商，將保障醫事人員薪資。（資料照）

近年來醫療院所醫事人力流失嚴重，為增加一線醫療人員留任意願，衛福部健保署長陳亮妤表示，目前持續與相關團體研議，希望能夠保障醫事人員薪資，但現階段仍在尋求共識階段，另跨黨派立委與各界對於醫院醫師延長工時執行業務所得減稅已有高度共識，相關條文預計年底可預告。

人口老化、慢性疾病盛行、工作環境壓力等多重因素，造成近年來醫護人力流失、分配不均問題相當嚴重，不只急重難科別醫師持續流失，年輕醫事人員更湧現出走潮，對臨床病患照護品質帶來隱憂。

陳亮妤指出，為保障醫事人員薪資，以護理為例，診所與醫院護理薪資最低保障，健保署正在護理全聯會、醫師全聯會、醫療工會等研商中，持續尋求共識。

此外，陳亮妤表示，針對醫院醫師延長工時執行業務所得減稅，目前已獲跨黨派立法委員及各界高度共識，本條文預定年底即可預告。

陳亮妤也提到，為貫徹行政院指示兒少及弱勢優先政策，健保署將修法擴大現行健保機構巡診範圍，原僅有身障福利機構之兒童可有醫師巡診，未來放寬至兒童及少年安置及教養機構，以確保兒少醫療需求被滿足，預計有4500人可受惠。

