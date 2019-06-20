與溼熱環境和病魔奮戰！8歲罕病兒：好想去上學

2019-06-20 08:29

〔記者廖雪茹／綜合報導〕現年8歲的罕病小天使「歡呼兒」圻圻，雖然得靠呼吸器來維持生命，但是樂觀又上進的她，不僅熱愛畫畫，更喜歡上學；只不過由於天氣濕熱，教室又缺乏冷氣，讓需要盡量在恆溫環境下生活的她，今年以來因生病不斷進出醫院，近日更第三度住進加護病房治療中，親友心疼之餘除了祈禱，更希望學校、教育單位和社會大眾能對歡呼兒有多一點的認識與了解。

社團法人台灣歡呼兒協會執行長張維庭表示，「歡呼兒」是一群因為先天罕見疾病、或者後天生病或意外的，造成需要長期使用呼吸器的病童。圻圻因為線狀體肌肉病變的罕見疾病，出生後就得使用氧氣或呼吸器，7歲氣切接呼吸器，但除了這些隨身攜帶的醫療儀器，她和其他小朋友一樣，非常喜歡學習，父母全力支持與陪伴，並安排她上學就讀普通班。

張維庭指出，歡呼兒因為身體對於溫度調節能力較差，加上呼吸器運送暖氣加乘，濕熱讓呼吸道的細菌快速孳長，而導致肺部感染；因此，歡呼兒需要盡量在恆溫的環境下生活，才可以維持健康。

張維庭說，圻圻上小學一年級時，家長、醫師和該協會，即曾建議學校為圻圻在教室裝置冷氣，校方後來曾提供一隻小電扇供圻圻使用，但效果不明顯，媽媽只好自備涼風扇到校，一直到二年級。今年暖冬氣候特別濕熱，圻圻為了上學都忍耐下來，但生病頻率增加，日前就醫檢查發現白血球數量太高，肺泡萎縮，緊急住進加護病房治療，目前仍設法抽痰中，而這已是圻圻第三度進加護病房了。

圻圻媽媽深感無奈，圻圻的臉書上寫著：「我努力克服所有困難，就因為我喜歡上學；我努力克服環境的變化，只因為我愛我的同學和老師。住院時問⋯⋯我什麼時候可以回學校？出院時問⋯⋯我什麼時候可以去學校？我努力克服環境造成的不便，卻無法改變環境造成身體的負擔！」

張維庭說，由於現代醫學的進步，越來越多歡呼兒能夠上學，許多學校經由協會和專業醫師的解說之後，對照顧歡呼兒生不再感到壓力，並願意配合需求調整教室，或是以專案方式，協助申請經費添購抽痰器、急救球或是裝置電梯、冷氣等設備，來維護這群特殊生的受教權益。目前圻圻仍與病魔對抗中，只希望未來學校能夠提供友善的環境，讓圻圻得以繼續上學之路！

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