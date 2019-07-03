梅嶺兩萬株紫牡丹綻放！20年來首度空拍花開盛況

2019-07-03 08:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市楠西的梅嶺，遠近馳名，不僅可以賞梅、賞雲海、賞螢火蟲，現在還能賞紫牡丹，逾兩萬株持續綻放中，為一片綠意山林更添豐富色彩，當地風景區發展協會結合攝影愛好者，20年來首度空拍花開盛況，進行生態觀察，精彩的畫面，令人驚豔。

紫牡丹多集中在二層坪的梅峰古道，20年前開始栽種，數以萬計，而海拔較低的大湖桶聚落，沿路也有600株，都進入盛放期，吸引民眾上山避暑、遊賞，爭睹美景。

古道的紫牡丹最初是由梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文所種植，他表示，這種花1年開4次，且栽培、維護上不至於太難，有利於環境景觀的加速營造。

許鴻文說，後來西拉雅國家風景區管理處也參與古道花海的營造工程，連同先前他所栽植的，陸續種下了3萬株，目前存活率約7成，每到盛放期，一片紫色美景，相當迷人。

許鴻文指出，由於以往不曾空拍過，無法瞭解紫牡丹整體的生長情形，還有目前確切的分佈狀況，感謝友人的協助，順利完成難得的攝影記錄，用不同的視野，欣賞花開盛況，並感受山巒美景。

許鴻文提到，其實在古道的山櫻花與風鈴木等樹下，還有很多紫牡丹，礙於空拍角度，無法入鏡，推估實際盛開數量，會比畫面所呈現的更多。

梅峰古道這一波的紫牡丹，可持續到7月下旬，再由野百合接力綻放，入冬前，則是山茶花登場，都有500株左右的規模。

11月份為4百株的紅花風鈴木，元旦期間賞梅季，農曆春節後，由山櫻與杜鵑接棒，再來就是深受歡迎的螢火蟲生態。

許鴻文強調，除了冬季賞梅、4月追螢之外，透過古道花海的營造，希望整年的時段都有觀光亮點，帶動當地的發展。

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