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    Google地圖調整南海劃分 明確標示「西菲律賓海」

    外媒發現Google地圖做出更動，如今西菲律賓海（West Philippine Sea）無須以名稱搜尋也會直接顯示。（擷取自Google地圖）

    外媒發現Google地圖做出更動，如今西菲律賓海（West Philippine Sea）無須以名稱搜尋也會直接顯示。（擷取自Google地圖）

    2025/04/14 20:35

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與菲律賓針對南海島嶼與海域主權問題多年來爭執不斷，雖然中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權，但有外媒發現，Google地圖近來在南海東側增加了一個以往較為少見的名詞：西菲律賓海（West Philippine Sea）。

    《法新社》記者去年使用Google地圖時發現，西菲律賓海只有在以名稱特地搜尋時才會出現，若只是用滑鼠在這一片地區移來移去則不會顯示。

    目前尚不清楚Google為何做出這項改變。

    菲律賓軍方發言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）回應，菲國軍方對這一更動樂見其成，「身為國家主權的捍衛者，（軍方）認為這是一種對描述事實與公眾意識的寶貴貢獻。」

    菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino）在2012曾發布一道行政命令，要求重新命名該片爭議海域。

    行政命令內容提及，更名的區域具體包括了「呂宋海、卡拉延群島（Kalayaan Island Group）以及黃岩島周圍、內部和鄰近的水域」。

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