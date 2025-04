臉書遭爆為中國市場審查台灣貼文 美國會要札克柏格作證

2025/04/14 19:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國網際網路科技公司Meta最近遭自家前高層重磅指控與中國政府密切合作,不僅協助中方在人工智慧等關鍵領域超越美國,公司創辦人、現任執行長札克柏格(Mark Zuckerberg)還親自設計審查工具,並在台港兩地實施採用,引發外界關注。札克柏格目前已被要求赴國會針對相關指控宣誓作證。

綜合美媒報導,2011年至2017年任職臉書(Facebook)全球公共政策總監的威廉斯(Sarah Wynn-Williams),日前爆料札克柏格為圖擁有豐厚利潤的中國市場,不惜與中國共產黨合作,幫助中國在AI等領域超越美國,還親自操刀設計配合中共的臉書內容審查工具,將企業利益凌駕於國家安全之上。

2018年,美國會早就質詢過札克柏格是否配合中國政府的審查與監控,以及為了進入中國市場而開發審查工具,當時他回應稱臉書自2009年起在中國被封鎖,無法確切知道中國政府會如何把其法律與法規適用在我們的內容上。

但威廉斯本月9日出席參議院司法委員會的犯罪與反恐小組委員會聽證會時直言,札克柏格當年的證詞是在誤導國會,札克柏格和一些Meta高層多年以來都在刻意隱瞞公司與中國政府的合作細節,對象包括內部員工、股東、國會以及美國民眾。

針對配合中國審查臉書內容,她指稱由札克柏格親自設計的審查工具有讓中共官員去做測試,甚至給出「優化」建議,提出諸如「我們需要加入這項功能」、「必須確認能夠攔截、過濾我們不想被看到的影像」等意見,只要貼文瀏覽次數超過一萬次,該工具就會自動提交給「總編輯」審查,並在香港和台灣兩地採用。

威廉斯還說,札克柏格為了讓臉書進入中國市場,原規劃審查中國、香港及台灣用戶所有貼文內容,且其權限不限於審查熱門貼文,還可以在新疆等特定地區完全關閉服務,以及在「敏感日子(例如六四事件紀念日)。」調整或關閉平台服務。此外,Meta曾考慮在中國設立資料中心,其員工還向中國政府做AI技術成果的簡報,威廉斯痛批這可能危及美國人個資及國家安全。

對此,Meta跳出來強烈否認威廉斯的指控,稱她的證詞「脫離現實,充斥虛假資訊,雖然札克柏格本人曾公開表示我們有興趣在中國提供服務,但事實是我們目前並沒有在中國運營」。

不過美國參議員霍利(Josh Hawley)11日致函給札克柏格,要求他到國會山莊宣誓作證,信中直言美國人民有權聽到札克柏格面臨這些嚴重指控的回應,特別是這些指控已經涉及美國國家安全,大眾有必要去了解真相,札克柏格也有義務自證他先前接受質詢的說詞並未說謊。

