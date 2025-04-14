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    臉書遭爆為中國市場審查台灣貼文 美國會要札克柏格作證

    Meta最近遭自家前高層重磅指控與中國政府密切合作，創辦人札克柏格已被要求赴國會作證。（法新社）

    Meta最近遭自家前高層重磅指控與中國政府密切合作，創辦人札克柏格已被要求赴國會作證。（法新社）

    2025/04/14 19:40

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國網際網路科技公司Meta最近遭自家前高層重磅指控與中國政府密切合作，不僅協助中方在人工智慧等關鍵領域超越美國，公司創辦人、現任執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）還親自設計審查工具，並在台港兩地實施採用，引發外界關注。札克柏格目前已被要求赴國會針對相關指控宣誓作證。

    綜合美媒報導，2011年至2017年任職臉書（Facebook）全球公共政策總監的威廉斯（Sarah Wynn-Williams），日前爆料札克柏格為圖擁有豐厚利潤的中國市場，不惜與中國共產黨合作，幫助中國在AI等領域超越美國，還親自操刀設計配合中共的臉書內容審查工具，將企業利益凌駕於國家安全之上。

    2018年，美國會早就質詢過札克柏格是否配合中國政府的審查與監控，以及為了進入中國市場而開發審查工具，當時他回應稱臉書自2009年起在中國被封鎖，無法確切知道中國政府會如何把其法律與法規適用在我們的內容上。

    但威廉斯本月9日出席參議院司法委員會的犯罪與反恐小組委員會聽證會時直言，札克柏格當年的證詞是在誤導國會，札克柏格和一些Meta高層多年以來都在刻意隱瞞公司與中國政府的合作細節，對象包括內部員工、股東、國會以及美國民眾。

    針對配合中國審查臉書內容，她指稱由札克柏格親自設計的審查工具有讓中共官員去做測試，甚至給出「優化」建議，提出諸如「我們需要加入這項功能」、「必須確認能夠攔截、過濾我們不想被看到的影像」等意見，只要貼文瀏覽次數超過一萬次，該工具就會自動提交給「總編輯」審查，並在香港和台灣兩地採用。

    威廉斯還說，札克柏格為了讓臉書進入中國市場，原規劃審查中國、香港及台灣用戶所有貼文內容，且其權限不限於審查熱門貼文，還可以在新疆等特定地區完全關閉服務，以及在「敏感日子（例如六四事件紀念日）。」調整或關閉平台服務。此外，Meta曾考慮在中國設立資料中心，其員工還向中國政府做AI技術成果的簡報，威廉斯痛批這可能危及美國人個資及國家安全。

    對此，Meta跳出來強烈否認威廉斯的指控，稱她的證詞「脫離現實，充斥虛假資訊，雖然札克柏格本人曾公開表示我們有興趣在中國提供服務，但事實是我們目前並沒有在中國運營」。

    不過美國參議員霍利（Josh Hawley）11日致函給札克柏格，要求他到國會山莊宣誓作證，信中直言美國人民有權聽到札克柏格面臨這些嚴重指控的回應，特別是這些指控已經涉及美國國家安全，大眾有必要去了解真相，札克柏格也有義務自證他先前接受質詢的說詞並未說謊。

    美國參議員霍利11日致函給札克柏格，要求他到國會山莊宣誓作證。（圖翻攝自Josh Hawley_X平台）

    美國參議員霍利11日致函給札克柏格，要求他到國會山莊宣誓作證。（圖翻攝自Josh Hawley_X平台）

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