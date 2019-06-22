太魯閣九曲洞24日重啟 步道7景不可錯過

2019-06-22 10:38

［記者王峻祺／花蓮報導］封閉6年，太魯閣國家公園九曲洞步道24日重啟，完修後的短短700公尺步道處處有驚奇，除能欣賞原鬼斧神工的峽谷景緻，更有「魚躍龍門」等7大景點不可錯過，就連拱形水泥景觀明隧道也能看到峽谷之花「金花石蒜」、「台灣蘆竹」等浮雕，生態景觀豐富、老少咸宜，建議民眾可安排1小時行程駐足遊覽。

太魯閣國家公園管理處公告，自2013年封閉迄今的九曲洞步道確定將於24日試行開放，消息一出立刻引發全台步道迷關注，想要一探峽谷最精華路段；因入口處受限腹地狹窄，並無劃設停車位，太管處鼓勵遊客搭乘公車前往，目前計有46班次，未來還將協商太魯閣、花蓮客運及台灣好行增開班車。

完修後的九曲洞步道，共有3座步道段明隧道，主要功能在於防範落石，太管處配合整體峽谷景觀，採拱形清水模工法施作，上頭還設計多達5種峽谷植物等浮雕；另為避開易落石區，新闢一段水景步道，方便遊客親近峽谷，聆聽轟隆水聲。

太管處建議民眾，自九曲洞西洞口下車後，可先遠眺飽覽有壁立千仞的峽谷美景，走進步道後則會先經過巨大落石歷史區及小見天，步行約10分鐘將下切水景步道，感受沁涼震撼的水聲，隨之往上走並眺望對岸，可發現有一道急流瀑布注入立霧溪，瀑布右側則有一顆巨石，外型宛如一條要跳躍急流的大魚，又名「魚躍龍門！」

遊客沿途在隧道、峭壁間也能發現飛燕身影，距離步道終點不遠處，可在有題字「九曲洞」的大石及九曲蟠龍石壁前拍照留念，並感受「峽谷風」威力，也因這處是峽谷中最窄地段，氣流瞬間被地形壓縮後，風力增強而形成的「峽谷效應」，讓岩壁蘆竹種子及葉片漫飛，極具詩意。

太管處布洛灣管理站主任陳寶匡說，九曲洞步道的地形生態堪稱是戶外地質教室，目前試行開放僅700公尺，遊客至九曲蟠龍後需原路折返，封閉路段因落石頻繁，呼籲切勿逕自闖入，並建議儘量搭乘公車，可多利用公路總局iBus APP查詢路線時刻表。

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