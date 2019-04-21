花蓮王出獄！徐榛蔚硬起來砲打中央漠視

2019-04-21 12:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁才剛出獄，過去顯少對外發言的縣長徐榛蔚，今天罕見砲打中央，針對太魯閣國家公園昨天又發生落石砸傷遊客意外，質疑「中央漠視」，徐榛蔚強烈呼籲要求中央應該要承擔更多重要的責任，拚觀光不應只是地方政府責任。

對於徐榛蔚的批評，太魯閣國家管理處指出，會持續努力改善，近年中央已砸下近5億元改善九曲洞、燕子口、小中橫等景點，透過興建明隧道、護坡、鋼洩槽工程防治落石；也斥資逾1億元打造新的山月吊橋，透過分流措施，讓遊客前往布洛灣、白楊步道等穩定景點，中央並無漠視；也呼籲地震後園區易時有落石，請遊客盡量避免進入，已入園遊客也務必隨時注意週邊環境狀況。

而交通部公路總局第四區養護工程處則指出，台8線中橫公路過去3年，也耗資上億元，已完成75處邊坡保護及落石防治工程，其中包含台8線172K+200鋼洩槽工程、台8線176K+500燕子口災害路段及台8線181K+400白沙橋災害路段改線作業，台8線169.6K明隧道預定於今年12月底前施工完成，大幅降低中橫公路落石及致災情形。

而今年度採用科技技術應用於公路養護管理，已辦理台8線及台14甲線易致災路段調查評估與監測委託服務工作，利用影像及光達資料比對判釋地形地貌變化並比較分析，劃定可能致災範圍，建置3D地形測繪圖，以利後續進行邊坡防災管理或預防性養護規劃，進一步辦理適切環境及邊坡保護工作，以維護山區道路安全。

縣府今天發出新聞稿指出，近日受到0418地震影響，太魯閣零星落石事件頻傳，昨日又發生一起韓團遊客被落石擊傷意外，所幸只砸中該名遊客的腳趾頭，但是卻不禁讓人質疑中央對於太魯閣國家公園之安全防護機制是否過於忽視？甚至過於漠視？到底要危害多少名觀光旅客之安全甚至性命，中央政府才會正視這個問題？

縣府新聞稿強調，去年發生0206大地震，前縣長傅崐萁為重振在地觀光產業及石材產業與振興民生經濟，在短短的40天內不分晝夜，把握時間救災、搶災、復原及重建，重拾國內外民眾對花蓮觀光旅業「依舊安好美麗」信心，終於在今年農曆春節、228連續假期及清明連假，春燕飛來花蓮，讓花蓮觀光景氣及在地產業經濟復甦。

徐榛蔚呼籲說，當地方政府努力拚觀光，強力為台灣行銷出一個太魯閣國家公園品牌與名聲，但是太魯閣國家公園卻連最基本的安全保護機制都沒有，更沒有辦法讓遊客安心！每每有落石發生，花蓮就出現旅宿業退訂潮，試問中央如何讓在地政府安心拚觀光？甚至花蓮經濟道路台8線也好，省道也好，全都無一被中央重視！

徐榛蔚說，中央應該要正視並落實交通建設安全保護機制，別讓地方政府多年力拼行銷觀光的心血功虧一簣。更疾呼，拼觀光不應只是地方政府的責任，中央更應該要承擔更多重要的責任，太魯閣國家公園需要更安全、更安心的旅遊防護措施，勿讓太魯閣國家公園落石事件成為遊客賞景卻步的因素，自毀台灣享有觀光立國美名。

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