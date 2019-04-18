神巧合？「花蓮王」傅崐萁出獄就強震 網狂喊：酸宗痛啦

2019-04-18 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕今天（18日）下午1點1分發生芮氏規模6.1強震，全台有感，震央位於花蓮，震度高達7級，而今天上午也適逢前花蓮縣長傅崐萁出獄的日子，就讓不少網友聯想這會不會太巧，狂喊「這根本天選之人啊，酸宗痛啦！」。

被網友封為「花蓮王」、在花蓮從立委當上縣長的前縣長傅崐萁，今天上午風光出獄，他在上午9點多離開監獄，與妻子、花蓮縣長徐榛蔚擁抱後，現場再度響起熟悉的出場主題曲「檀島警騎」。

花蓮縣體育會、藍天團結聯盟、花蓮東大門夜市、花蓮13鄉鎮長、正副議長、等地方重要人士都到場接風，人數多達近千人，傅與妻子徐榛蔚在支持者簇擁下登台演說，台下支持者不斷高呼：「太陽神重返花蓮發光、發熱！」還有人鼓躁要他選立委。

傅崐萁上午才風光出獄，下午全台就一陣天搖地動，震央位於花蓮、震度更高達7級，地震消息一出後，PTT網友也立刻聯想傅崐萁出獄一事，紛紛留言「這根本天選之人啊，酸宗痛啦！」、「選總統，這是天意！」、「天地異象 王者歸來 花蓮王不愧是花蓮王」、「花蓮王出獄不用震一下慶祝嗎？」、「一出來花蓮就大地震」、「恐怖巧合」。

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