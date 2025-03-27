柯文哲血尿急需就醫？北所：恢復狀況良好、未有外界所傳症狀

民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳珮琪在記者會中出示病歷，說明可能診斷原因。（記者張嘉明攝）

2025/03/27 15:06

〔記者王定傳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪起訴、羈押禁見，民眾黨今日說，柯文哲持續血尿，且疼痛伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷；對此，台北看守所表示，柯文哲近日反應身體不適，本所即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所進行後續照護事宜，至今日下午，柯員恢復狀況良好，未有外界所傳症狀。

據了解，北所是在3月25日安排柯文哲戒護就醫，當日治療後已返回北所；所方強調，後續將密切注意柯文哲身體狀態，恪遵專業醫囑，及時提供其所需的醫療資源，依法保障任何被告於收容期間的健康與安全。

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民眾黨今上午發布採訪通知，表示柯文哲在北所內持續血尿，且疼痛難當伴隨嘔吐現象，經判斷恐為急性腎損傷，有緊急就醫需求；柯妻陳佩琪親上記者會並指出，柯文哲昨日在律見時把身體狀況告知律師，包括持續肉眼可見的血尿、兩側的腰痛，後來也知道原因，不是舊傷的腰痛，是腎結石的痛，持續的血尿還會噁心、想吐，甚至都吐出來了；她並說，腎臟損傷的人才會痛到噁心甚至吐出來，腎衰竭早期病人也是這樣狀況，不及時處理的話，最後這個人就是腎臟衰竭末期，以自己醫生立場來看，「我結論就是先生狀況不好」。

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

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